Anadolu Efes medya gününde yayıncı kuruluşa konuşan Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı’nda oynama fikrine sıcak baktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Teklif gelirse müthiş olur, bir yıldır buradayım. Kariyerimde ilk kez iki yıl bir yerde oynayacağım. Burası evim gibi. Burada çok mutluyum. Böyle bir ülkede oynamak müthiş olur. Resmi bir teklif yok ama gelirse bununla hemen ilgilenirim. Neler olacak göreceğiz. Ama paylaştığım gibi forma üzerimde güzel durdu."

Larkin kendisine uzatılan ve isminin yazılı olduğu formayı da sırtına giydi.

