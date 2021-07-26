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Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

26.07.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosova asıllı İsviçreli millî futbolcu Xherdan Shaqiri, kulübü Liverpool'dan ayrılacağını resmen açıkladı.

Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

Süper Lig ekipleriyle adı sık sık anılan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Xherdan Shaqiri, Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı.

Liverpool'un 15 milyon euro bonservis bedeli beklediği Shaqiri, kulüple uzlaşma sağlayıp ayrılmak istediğini belirtti.

'LIVERPOOL'DAN AYRILIYORUM'

Liverpool'dan ayrılmak istediğini yönetime ilettiğini dile getiren Shaqiri, "Liverpool'a yeni bir meydan okumaya hazır olduğumu söyledim ve benim bu talebimi kabul ettiler. Liverpool ile sözleşmem devam ediyor ve beni satma kararı aldılar. Henüz sadece 29 yaşında olduğunu ifade eden Shaqiri, "29 yaşındayım ve Avrupa'nın en iyi liglerinde oynadım ve bunların bir parçası olmaya devam etmek istiyorum. Henüz kariyerimin sonuna geldiğimi düşünmüyorum ve kariyerimin sonuna geldiğimi düşünmem için çok uzun bir zamanım var. Kaderin benim için nasıl bir yol çizeceğini hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Liverpool
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