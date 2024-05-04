MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sharon Stone yıllar sonraki Kurtlar Vadisi itirafıyla çok konuşuldu! Dizinin senaristinden yanıt gecikmedi

Sharon Stone yıllar sonraki Kurtlar Vadisi itirafıyla çok konuşuldu! Dizinin senaristinden yanıt gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone'un, 2005'te Andy Garcia ile birlikte konuk oyuncu olarak rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' hakkındaki açıklamaları uzun süre konuşuldu. Stone'un açıklamalarına dizinin senaristi Bahadır Özdener'den yanıt gecikmedi.

Sharon Stone yıllar sonraki Kurtlar Vadisi itirafıyla çok konuşuldu! Dizinin senaristinden yanıt gecikmedi

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı.

Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Sharon Stone ile And Garcia, 2005 yılında 'Kurtlar Vadisi'nde konuk oyuncu olarak rol almıştı.

açıklama

Geçtiğiiz günlerde TRT World'e konuk olan Sharon Stone, 'Kurtlar Vadisi' hakkındaki açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Stone; "Sahnelerin konusunu bilmiyorduk. Kaybolmuş haldeydik. Çok büyük büyük bir sette, dev bir malikaneydik. Kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Sadece biz onlara ne diyoruz, onu biliyorduk" demişti.

kurtlar vadisi 0

Sharon Stone'un bu açıklamalarına dizinin senaristlerinden Bahadır Özdener’den yanıt geldi. Özdener şunlarını söyledi:

kurtlar vadisi

''Bilgilendirmek istedim:
Kurtlar Vadisi'nin final bölümleri için Andy Garcia ve Sharon Stone ile dizide oynamak üzere anlaşılmış ve bu çekimleri gerçekleştirmek için 2005 yılının Aralık ayında California - Los Angeles'a gitmiştik. Bu durum tüm dünyada haber olurken, A klas iki star ilk defa bir televizyon dizisinde oynarken bir Türk yapım şirketinin bunu başarmış olması da dikkat çekmişti. Kurtlar Vadisi'nin ilgili bölümleri büyük ilgi görürken kendi izlenme rekoruna da kırmıştı.
1) Los Angles-Beverly Hills'teki çekimlerde Yönetmen Serdar Akar hariç ekibin tamamı (görüntü yönetmeni, ışık şefi, sanat yönetmeni, prodüksiyon amiri vs.) bırakın ingilizce bilmemeliyi Amerikalı idi. Los Angles'ın en iyi ekipleri bu iş için seferber edildi.
2) Necati Şaşmaz ileri düzeyde İngilizce bilir, çok uzun yıllar yurt dışında yaşamıştır.
3) Andy Garcia ve Sharon Stone'un ajanslarıyla sözleşme yapılırken (ingilizce) senaryo metninin tamamı ingilizce olarak sözleşmenin içinde yer almıştır.
4) Sahne içerisinde üç oyuncu da üstün performans sergilemiştir. Merak edenler Kurtlar Vadisi'nin 96 ve 97'nci Bölümlerini açıp izleyebilir.
5) Andy Garcia daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu için İstanbul'a gelmiş ve yeniden dizide yer almıştır.''

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Reytinglere yenildi! Now Tv o dizinin fişini çekti Reytinglere yenildi! Now Tv o dizinin fişini çekti
Son pozları olay oldu! Öpmelere doyamadıSon pozları olay oldu! Öpmelere doyamadı
Olaylı gece! Görüntülemek isteyen gazeteciler darbedildiOlaylı gece! Görüntülemek isteyen gazeteciler darbedildi
Anahtar Kelimeler:
Sharon Stone kurtlar vadisi Oyuncu Oktay Kaynarca ünlü oyuncu söyledi
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayına damga vuran 'kumpir' tartışması! Esnafın kazandığı parayı duyunca ne diyeceğini şaşırdı: Allah'ın patatesi ya...

Canlı yayına damga vuran 'kumpir' tartışması! Esnafın kazandığı parayı duyunca ne diyeceğini şaşırdı: Allah'ın patatesi ya...

IBAN'ını verdi başına gelmeyen kalmadı! Aylarca hapis yattı...

IBAN'ını verdi başına gelmeyen kalmadı! Aylarca hapis yattı...

Akaryakıt fiyatlarında yeni uygulama

Akaryakıt fiyatlarında yeni uygulama

Bir ilde gündem olan karar! Yeni başkan gaza bastı: Türklere 400 lira, sığınmacılara 10 bin lira..

Bir ilde gündem olan karar! Yeni başkan gaza bastı: Türklere 400 lira, sığınmacılara 10 bin lira..

‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi

‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi

Akın akın alışverişe geliyorlardı! Yüksek fiyatlardan onlar da şikayetçi

Akın akın alışverişe geliyorlardı! Yüksek fiyatlardan onlar da şikayetçi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.