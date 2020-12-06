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Shawn Mendes'ten Camila Cabello itirafı

06.12.2020 15:25 | Son Güncelleme:
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Shawn Mendes'ten Camila Cabello itirafı

Yıldız şarkıcı Shawn Mendes, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Camila Cabello ile ilgili samimi bir itirafta bulundu. Mendes, Cabello'ya onu sevdiğini söyleyebilmek için beş yıl beklediğini dile getirdi.

Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Shawn Mendes, salgın sürecini meslektaşı ve sevgilisi Camila Cabello ile birlikte geçiriyor.

Access Hollywood'a konuşan 22 yaşındaki şarkıcı, sevgilisiyle ilgili samimi bir itirafta bulunarak onu sevdiğini söyleyebilmek için beş yıl beklediğini açıkladı.

Mendes, "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor. Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım" dedi.

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Kanadalı şarkıcı, bu kadar uzun süre beklemesinin nedenini ise Cabello tarafından reddedilme korkusu olduğunu dile getirdi.

Mendes, o dönemlerde sevgilisine duyduğu aşkı açıklamaya kendini hazır hissetmek için beş yıl ısınma süresi geçirdiğini aktararak, bir televizyon kanalı için hazırladığı belgeselde de yazdığı bütün şarkıların sevgilisi için olduğunu da ifade etti.

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