SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Sheriff'in son kurbanı Real Madrid oldu

Sheriff'in son kurbanı Real Madrid oldu

29.09.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi D Grub ikinci maçında Moldova ekibi Sheriff, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti ve ikide iki yaparak bu haftayı da lider kapattı.

Sheriff'in son kurbanı Real Madrid oldu

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Real Madrid ile Moldova ekibi Sheriff karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Sheriff 2-1 kazanarak gecenin en kritik sonucunu almayı başardı.

Mücadelenin 25. dakikasında Yaxshiboyev'in golüyle Sheriff kritik deplasmanda öne geçmeyi başarırken ilk yarıyı da önde tamamladı.

İkinci yarıda Real Madrid ataklarını sıklaştırarak gol yollarında etkili olmaya çalıştı ve 65. dakikada kazanılan penaltıyı Benzema gole çevirerek maça eşitliği getirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise sahneye çıkan Thill'in golüyle Sheriff maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Sheriff grupta ikide iki yaparak 6 puana ulaştı ve liderlik koltuğundaki yerini bırakmadı. Real Madrid ise 3 puanla ikinci sırada kaldı.

Real Madrid'de ise Benzema, 17 Şampiyonlar Ligi turnuvasında ağları sarsan ilk oyuncu oldu.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ve ilk deplasman gollerini bu maçta atan Sheriff, iki maç sonunda topladığı 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Moldova ekibi, ilk maçında Shakhtar Donetsk'i 2-0'la geçmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözlerSosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler
Damar içinden uygulanacak! Koronavirüsü yok eden ilaç bulunduDamar içinden uygulanacak! Koronavirüsü yok eden ilaç bulundu
Ajax'tan Beşiktaş ve Batshuayi açıklamasıAjax'tan Beşiktaş ve Batshuayi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Mesut Özil yine gündemde!

Mesut Özil yine gündemde!

Beşiktaş Hollanda'dan eli boş döndü

Beşiktaş Hollanda'dan eli boş döndü

Sergen Yalçın: Çok iyi oynadılar

Sergen Yalçın: Çok iyi oynadılar

G.Saraylı eski yıldızın yeni adresi belli oldu

G.Saraylı eski yıldızın yeni adresi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.