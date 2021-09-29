Sheriff'in son kurbanı Real Madrid oldu

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Real Madrid ile Moldova ekibi Sheriff karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Sheriff 2-1 kazanarak gecenin en kritik sonucunu almayı başardı.

Mücadelenin 25. dakikasında Yaxshiboyev'in golüyle Sheriff kritik deplasmanda öne geçmeyi başarırken ilk yarıyı da önde tamamladı.

İkinci yarıda Real Madrid ataklarını sıklaştırarak gol yollarında etkili olmaya çalıştı ve 65. dakikada kazanılan penaltıyı Benzema gole çevirerek maça eşitliği getirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise sahneye çıkan Thill'in golüyle Sheriff maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Sheriff grupta ikide iki yaparak 6 puana ulaştı ve liderlik koltuğundaki yerini bırakmadı. Real Madrid ise 3 puanla ikinci sırada kaldı.

Real Madrid'de ise Benzema, 17 Şampiyonlar Ligi turnuvasında ağları sarsan ilk oyuncu oldu.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ve ilk deplasman gollerini bu maçta atan Sheriff, iki maç sonunda topladığı 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Moldova ekibi, ilk maçında Shakhtar Donetsk'i 2-0'la geçmişti.

