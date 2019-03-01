Shinji Kagawa: Beşiktaş'a çok isteyerek ve arzulayarak geldim

Beşiktaş'ın devre arasında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcusu Shinji Kagawa, siyah-beyazlıların dergisine açıklamalarda bulundu. Japonya'daki çocuklar gibi Tsubasa çizgi filminden çok etkilendiğini açıklayan Kagawa, "Benim futbola başladığım zamanlarda Japon profesyonel ligi, J Lig yeni başlamıştı. Onun etkisi çok fazla oldu" dedi. Siyah-beyazlılara transfer sürecini de anlatan Japon futbolcu, "Beşiktaş’tan gelen teklif inanılmaz ciddi ve samimi bir teklifti. Maçları izlediğim zaman buradaki atmosferi gördüm. Atmosferin çok etkili olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"JAPONDA'DA BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARININ İZLENİYOR OLMASI ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU"

Japonya'daki televizyonlarda Beşiktaş'ın maçlarının yayınladığını söyleyen başarılı futbolcu, "Japonya televizyon izlenme oranı çok yüksek bir ülke. Ekran başında Beşiktaş’ın maçlarının izleniyor olması çok önemli bir konu. Hem içerideki hem dışarıdaki maçlar bakımından, Beşiktaş ve Türk futbolunun tanıtımı açısından oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu kadar köklü tarihi olan bir kulüpte ilk Japon futbolcu olmak, kesinlikle çok mutluluk verici bir his. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte daha fazla Japon futbolcu buraya gelir. Onların öncüsü olarak, daha fazla gayret etmek durumundayım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.