Shinji Kagawa’dan şok itiraf: Beşiktaş’ı istemedim

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa, verdiği bir röportajda flaş bir itirafta bulundu. Japon yıldız 'Beşiktaş'a gitmek istememiştim' dedi.
The Athletic’e konuşan Japon yıldız, şu ifadeleri kullandı:
“Real Zaragoza’ya imza atmadan önce ikinci ligde top oynama kararının doğru olup olmadığını düşündüm. Çünkü henüz 30 yaşında bile değildim ve futbolu olabildiğince en yüksek seviyede oynamak istiyordum."
"Sonrasında İspanya’da forma giymiş olan arkadaşlarımla görüştüm ve bana İspanya 2. Ligi’nin çoğu ülkedenin 1. Lig’inden bile daha iyi olduğunu söylediler. O zamana kadar herhangi bir ülkenin ikinci liginde oynamayı hiç düşünmemiştim.”
Beşiktaş’la ilgili de konuşan Kagawa, Borussia Dortmund’da ilk 11’deki yerini kaybettikten sonra ayrılma kararı aldığını söyledi ve “Aslında Beşiktaş’a gitmek istememiştim.” ifadelerini kullandı.
Shinji Kagawa bu sezon İspanya 2. Ligi’nde Zaragoza formasıyla 25 maçta 2 gol attı.
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