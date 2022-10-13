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Show TV ana haber spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

13.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ana haber spikeri Pınar Erbaş, özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Güzel sunucu Pınar Erbaş'ın eşini görenler şaşıp kalıyor.

Show TV ana haber spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Habertürk'teki kariyerinden sonra Show TV'de ana haber bültenlerini sunan ünlü sunucu Pınar Erbaş'ın eşi bakın kim çıktı...

35 yaşındaki İstanbul doğumlu Pınar Erbaş, Galatasaray Lisesi'nde eğitim aldı.

Show TV ana haber spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Sonrasında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyan Erbaş, Habertürk'te stajyerlik yapmaya başladı.

Show TV ana haber spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Bir süre kültür ve sanat röportajları yapan sunucu, 2013 yılında Show TV'ye geçiş yaptı.

Show TV ana haber spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Show TV'de sabah bültenlerini sunan Pınar Erbaş, sonrasında hafta sonu haberleriyle izleyici karşısına çıktı.

Show TV ana haber spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Edebiyata da ilgi duyan Pınar Erbaş'ın kaleme aldığı masal kitapları bulunuyor.

Show TV ana haber spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Özel yaşamını gözlerden uzak yaşayan Pınar Erbaş'ın eşini gören şaşıp kalıyor.

Show TV spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Pınar Erbaş, geçtiğimiz ağustos ayında Habertürk moderatörü Mehmet Akif Ersoy ile dünyaevine girdi.

Show TV spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen ikilinin düğününe, spor camiasından birçok isim katılmıştı.

Show TV spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'te Manşet isimli programı sunuyor.

Show TV spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudu. Mesleğe 2006 yılında başlayan Ersoy, TRT'de Etiyopya Addis Ababa temsilcisi oldu. 2012 yılında TRT Mısır temsilcisi olan ünlü gazeteci, bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı'nda başkan müşaviri olarak görev almıştı.

Show TV ana haber spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

2017 yılında Habertürk'e geçiş yapan Mehmet Akif Ersoy, Taliban'ın yönetime geçtiği Afganistan'dan yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekmişti.

Show TV ana haber spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Show TV ana haber spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı


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