Show TV ana haber spikeri Pınar Erbaş'ın eşi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Habertürk'teki kariyerinden sonra Show TV'de ana haber bültenlerini sunan ünlü sunucu Pınar Erbaş'ın eşi bakın kim çıktı...

35 yaşındaki İstanbul doğumlu Pınar Erbaş, Galatasaray Lisesi'nde eğitim aldı.

Sonrasında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyan Erbaş, Habertürk'te stajyerlik yapmaya başladı.

Bir süre kültür ve sanat röportajları yapan sunucu, 2013 yılında Show TV'ye geçiş yaptı.

Show TV'de sabah bültenlerini sunan Pınar Erbaş, sonrasında hafta sonu haberleriyle izleyici karşısına çıktı.

Edebiyata da ilgi duyan Pınar Erbaş'ın kaleme aldığı masal kitapları bulunuyor.

Özel yaşamını gözlerden uzak yaşayan Pınar Erbaş'ın eşini gören şaşıp kalıyor.

Pınar Erbaş, geçtiğimiz ağustos ayında Habertürk moderatörü Mehmet Akif Ersoy ile dünyaevine girdi.

Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen ikilinin düğününe, spor camiasından birçok isim katılmıştı.

Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'te Manşet isimli programı sunuyor.

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudu. Mesleğe 2006 yılında başlayan Ersoy, TRT'de Etiyopya Addis Ababa temsilcisi oldu. 2012 yılında TRT Mısır temsilcisi olan ünlü gazeteci, bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı'nda başkan müşaviri olarak görev almıştı.

2017 yılında Habertürk'e geçiş yapan Mehmet Akif Ersoy, Taliban'ın yönetime geçtiği Afganistan'dan yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekmişti.



