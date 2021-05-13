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Show TV'den Çukur için flaş karar! Çukur 129. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

13.05.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final yapmaya hazırlanan Çukur dizisinin merakla beklenen 129. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Ancak Show TV yayın akışında yaptığı değişiklikle Çukur'un yeni bölümünü kaldırdı. 3 bölüm sonra final yapacak olan Çukur ekrana bir hafta ara verecek.

Show TV'den Çukur için flaş karar! Çukur 129. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 129. yeni bölümünün 17 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu.

ÇUKUR YERİNE FİLMLER YAYINLANACAK!

Ancak Show TV'nin aldığı kararla dizinin yeni bölümü bir hafta ertelendi. Çukur'un yerine 17 Mayıs Pazartesi akşamı Öldürme Arzusu ve Gizli Kod filmleri Show TV'de ekrana gelecek.

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Çukur'un yeni bölümü ise 24 Mayıs Pazartesi 20.00'de Show TV'de olacak. Dizi 7 Haziran'da ise 131. bölümüyle final yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi
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