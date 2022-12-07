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Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisinde tartışma yaratan 'Başörtülü doktor' sahnesi! O sözler tepki çekti

07.12.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti adlı dizideki "başörtülü doktor" sahnesi tartışmalara neden oldu. Dizide kızı başörtülü doktora giden kadın, "Kaçıncı yüzyıldayız kadın doktora getirmek ne demek" ifadeleriyle dikkat çekti. Dizi sosyal medyada insanları kutuplaştırdığı yönünde eleştiri aldı.

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisinde tartışma yaratan 'Başörtülü doktor' sahnesi! O sözler tepki çekti

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Kızılcık Şerbeti" adlı dizinin "başörtülü doktor" sahnesi sosyal medyada tartışma yarattı.

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"HEMŞİRE KAPALI, DOKTOR KAPALI, ÇALIŞANLAR KAPALI..."

Kızının başörtülü kadın doktora muayene edildiğini gören Kıvılcım karakteri, "Seni başörtülü bir doktora getirdiler. Hemşire kapalı, doktor kapalı, çalışanlar kapalı, hastalar kapalı.

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Kaçıncı yüzyıldayız kadın doktora getirmek ne demek? Seni de kapatacaklar." dediği sahne büyük ses getirdi.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları kadının doktor seçme özgürlüğünün kısıtlanmasını eleştirirken, sosyal medya kullanıcılarının çoğu, 'Toplum içine nifak ekme, kutuplaştırma başarılı ödülü verilmeli' yorumunda bulunarak, dizinin insanları ayrıştırdığını dile getirdi.

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