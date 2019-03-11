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Show TV'nin yeni yarışması Kuaförüm Sensin ne zaman başlıyor? Kuaförüm Sensin'i kim sunuyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2019 00:55 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni yarışması Kuaförüm Sensin, yakında ekran macerasına başlıyor.

Show TV'nin yeni yarışması Kuaförüm Sensin ne zaman başlıyor? Kuaförüm Sensin'i kim sunuyor?

Makasına ve fırçasına güvenen kuaförler ve makyözler, efsane saç modelleri ve harika makyajlarla çok eğlenceli ve çok çekişmeli bir yarışma Kuaförüm Sensin çok yakında Show TV'de başlıyor. Yarışmayı ünlü oyuncu Özge Borak sunacak.

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Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak.

Kuaförüm Sensin çok yakında Show TV’de ekran macerasına başlıyor.

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