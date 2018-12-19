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Shrek aslında gerçek bir insan

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 19.12.2018 12:33 | Son Güncelleme

Sinema sanatı adeta bir sihir gibidir ve içinde bir sürü sır barındırır. İşte muhtemelen bilmediğiniz tarihe damga vurmuş filmler hakkındaki gizli gerçekler.

1900’lü yılların başından itibaren eğlence sektörünün nabzını tutan sinema sanatı, yıllar içinde teknolojinin de katkısıyla çok gelişti. Bu gelişmeler filmlerin daha büyüleyici ve dikkat çekici olmasını sağladı. Sinema tarihi boyunca bazı gerçekler çok fazla gün yüzüne çıkmadı. Mesela ilk 3D filmin 1922 yılında çekilmesi gerçeği gibi...

Shrek aslında gerçek bir insan

Dövüş Kulübü filminin her sahnesinde bir Starbucks kupası vardır

Dövüş Kulübü filminin her sahnesinde bir Starbucks kupası vardır
Düşündüğünüz gibi bu bir reklam veya ürün yerleştirme çalışması değildi. Sadece film yapımcılarının Starbucks firmasını trolleme çalışmasıydı. Los Angeles’ta o kadar çok Starbucks varmış ki, bu şekilde bir mesaj vermek istemişler. Film vizyona girmeden önce Starbucks yöneticileri bu konuyla ilgili bilgilendirilmişler ve markanın bu şekilde kullanılmasına da izin vermişler.

Robert Rodriguez ve John Malkovich, 2115'te piyasaya sürülecek bir film yaptı

Robert Rodriguez ve John Malkovich, 2115'te piyasaya sürülecek bir film yaptı
“Asla göremeyeceğiniz bir film” sloganıyla yola çıkan yapım, 100 yıl sonra kasım 2115 yılında vizyona girecek. Fransız konyak firması Louis XIII tarafından finanse edilen filmin başrolünü John Malkovich üstleniyor.

1929 yılından önce yapılan Amerikan filmlerinin çoğu kayboldu

1929 yılından önce yapılan Amerikan filmlerinin çoğu kayboldu
Dünyanın ilk 3 boyutlu filmi de maalesef kaybolan yapımların arasında. İlk 3D film olarak kabul edilen The Power of Love’dan (Aşkın Gücü) geriye sadece bu fotoğraf kaldı. Bu acı gerçek Martin Scorsese’nin kurduğu, filmlerin korunması - saklanması amacıyla çalışan ve kar amacı gütmeyen Film Vakfı’nın araştırmaları sayesinde ortaya çıktı. 1922 yılında yapılan The Power of Love (Aşkın Gücü) çekimlerinde, 3 boyutlu sinemada kullanılan kırmızı – yeşil negatifli anaglif sistemi ile kayda alınmış. Filmin bir mutlu bir de trajik sonlu iki versiyonu aynı şekilde çekilmiş ama ne yazık ki iki versiyonu da kaybolmuştur.

Marilyn Monroe aslında bildiğimiz gibi değilmiş

Marilyn Monroe aslında bildiğimiz gibi değilmiş
Fotoğraflarda ve filmlerinde her ne kadar dolgun bir kadın gibi görünse de Marilyn Monroe aslında çok zayıf bir kadındı. Billy Wilder imzalı efsane yapım Some Like Hot (Bazıları Sıcak Sever) ile hatırlanan Monroe, o filmin çekimleri esnasında hamileydi. (Ne yazık ki bu hamilelik düşükle sonuçlandı.) Hep etine dolgun bir kadın gibi lanse edilen Marilyn Monroe’nun aslında 6 beden giydiği ortaya çıktı. Özellikle kıyafetlerinin müzayedelerde satılmaya başlanmasıyla sarışın yıldızın ne kadar zayıf olduğu bir kere daha kanıtlanmış oldu.

Shrek aslında gerçek bir insan

Shrek aslında gerçek bir insan
Evet, doğru okudunuz. Rusya’da doğan bir Fransız olan Maurice Tillet, 1940’lı yılların en çok izlenen güreşçilerindendi. Hatta kendisi iki kere "Dünya Ağırsiklet Şampiyonu" unvanı sahibi oldu. Lakabı The French Angel (Fransız Melek) olan Tillet’e 17 yaşındayken akromegali rahatsızlığı (büyüme hormonu fazlalığı) teşhisi konmuş. Bu rahatsızlık yüzünden vücudunda anormal büyümeler baş göstermiştir. Aslında hukuk okumak isteyen ve 16 yabancı dil konuşabilen Maurice Tillet, bu rahatsızlığı yüzünden güreşçi olmuştur. The French Angel (Fransız Melek), Hollywood sinemasının en çok izlenen animasyon yapımlarından Shrek karakterinin esin kaynağıdır.

16 yaşındaki oyuncu Judy Garland aç bırakılıp, sigara içmeye zorlandı

16 yaşındaki oyuncu Judy Garland aç bırakılıp, sigara içmeye zorlandı
Hollywood’daki film stüdyolarının ve yapımcılarının bünyelerine bağlı oyuncuları sömürmede üzerlerine yoktur. O kadar ki oyucularının günlük hayatlarını kontrol eder, ne yiyip ne yiyeceklerine hatta uyku düzenlerine kadar karışırlardı. İşte o dönemlerde 16 yaşındaki genç aktrist Judy Garland, bu kötü muameleden en fazla nasibini alan isimlerdendi. Kült yapım The Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) filminin çekimleri esnasında kilo almaması için tek öğün beslenmesine izin verilmiş ve gün içinde sadece 1 kase çorba ve 1 kase salata yemesine izin vermişlerdir. Başta Garland olmak üzere diğer genç aktörlere set boyunca uyumamaları için zorla amfetamin içirilmiştir. Tüm bu yaşananlar genç kızın sağlığını bozdu ve maalesef çok geçmeden hayatını kaybetti.

Hayvan hakları dernekleri The Shawshank Redemption filmine karşıydı

Hayvan hakları dernekleri The Shawshank Redemption filmine karşıydı
Yıllardır IMDB listesinin en üst sırasında yer olan The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) filmine başta The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals derneği olmak üzere ABD’deki pekçok hayvan hakları dernekleri karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkmanın altındaki gerekçe ise; filmdeki kuş besleme sahnesidir. Hayvan hakları dernekleri yapımcılara bu sahne için sadece doğal yollardan ölmüş bir solucan kullanabileceklerini iletmişlerdir. Bu sahnenin ortaya çıkmasından sonra Hollywood’da filmlerde yer alan hayvanlarla ilgili daha katı kurallar getirilmiştir. Bu arada, ABD’de bazı insanlar var olmayan hayvanların varlığına inanıyor. Örneğin; Steven Spielberg’ün ünlü Jurassic Park filminde kullanılan dinozorların gerçek olduğuna inanan insanlar var. Hatta daha da ileri giderek film çekimlerinde bazı dinorların “öldürüldüğünü” düşünüyorlar.

Filmlerde para kullanımı

Filmlerde para kullanımı
ABD’de filmlerde kullanılan paraların belli bir standardı bulunmakta. Filmlerde kullanılan nakit paranın gerçek para boyutuyla aynı olması yasaktır. En fazla gerçek boyutun %75’i kadar küçük veya %150’si kadar büyük olabilir. Ayrıca sadece tek taraflı basılmasına izin verildi. Bu kural 2001 yapımı Rush Hour 2 filminden sonra getirildi. Filmin Las Vegas çekimleri esnasından yapılan bir patlama sahnesinden sonra sahte paralar etrafa saçılmış ve bu paraları toplayan insanlar sahte paraları kumarhanelerde kullanmaya çalışmışlardır. O dönem yaşanan bu sıkıntı yüzünden sahte para kullanımıyla ilgili bu standartlar getirilmiştir.

Chewbacca karakteri, George Lucas’ın köpeğinden esinlenerek yaratıldı

Chewbacca karakteri, George Lucas’ın köpeğinden esinlenerek yaratıldı
Star Wars evreninin sevilen karakteri, Han Solo’nun sadık yol arkadaşı Chewbacca, Geroge Lucas’ın çok sevdiği Indiana adlı köpeğinden esinlenerek yaratıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Shrek George Lucas Rush Hour 2 Dövüş Kulübü The Shawshank Redemption

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