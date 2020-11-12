Sibel Bilgiç kimdir? Sibel Bilgiç kaç yaşında, nereli? Sibel Bilgiç ne yapıyor? İşte Sibel Bilgiç son hali

Bir dönemin en popüler şarkıcıları arasında yer alan ve Alışamadım şarkısı ile önemli bir çıkış yakalayan Sibel Bilgiç son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Bir süredir göz önünde olmayan ünlü isimle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Hayranları, ünlü ismin şu anda neler yaptığını ve daha önce yaşadığı hastalık ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Sibel Bilgiç kaç yaşında? Sibel Bilgiç nereli? İşte Sibel Bilgiç son hali ve hakkında tüm merak edilenler...

SİBEL BİLGİÇ KİMDİR?

1 Kasım 1971 Ankara doğumlu olan Bilgiç 49 yaşındadır. Bilgiç, 1986 yılında TRT tarafından düzenlenen Müzik Maratonu isimli yarışmaya ablası Ulya Bilgiç ile beraber çağrıldı. Bu yarışmada Bilgiç, Hulusi Kentmen, Seden Kızıltunç, Bilgen Bengü, Nursal Tekin ve Handan Kocabalkan karşısında şarkı söyledi. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sırada ise burs ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve orada lise diploması aldı. Lise 1. ve Lise 2. sınıfta Ankara Devlet Konservatuvarı’nda koro ve şan dersleri aldı.