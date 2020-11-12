Sibel Bilgiç kimdir? Sibel Bilgiç kaç yaşında, nereli? Sibel Bilgiç ne yapıyor? İşte Sibel Bilgiç son hali

Bir dönemin en popüler şarkıcıları arasında yer alan ve Alışamadım şarkısı ile önemli bir çıkış yakalayan Sibel Bilgiç son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Bir süredir göz önünde olmayan ünlü isimle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Hayranları, ünlü ismin şu anda neler yaptığını ve daha önce yaşadığı hastalık ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Sibel Bilgiç kaç yaşında? Sibel Bilgiç nereli? İşte Sibel Bilgiç son hali ve hakkında tüm merak edilenler...
1 Kasım 1971 Ankara doğumlu olan Bilgiç 49 yaşındadır. Bilgiç, 1986 yılında TRT tarafından düzenlenen Müzik Maratonu isimli yarışmaya ablası Ulya Bilgiç ile beraber çağrıldı. Bu yarışmada Bilgiç, Hulusi Kentmen, Seden Kızıltunç, Bilgen Bengü, Nursal Tekin ve Handan Kocabalkan karşısında şarkı söyledi. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sırada ise burs ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve orada lise diploması aldı. Lise 1. ve Lise 2. sınıfta Ankara Devlet Konservatuvarı’nda koro ve şan dersleri aldı.
Bilgiç Türkiye’ye döndükten sonra 1990 senesinde Zerrin Özer’e vokal yaptı. Müzik yaşamına ise Hilton Ankara Oteli’nde caz ve pop caz şarkılar söyleyerek profesyonel olarak başlamış oldu. Bu süreçte bir yandan Volkan Severcan ve Nilgün Belgün ile kabare yaptı. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu. Bu sırada bir Amerikan şirketinde de satış müdürü olarak çalıştı. Bilgiç, 1996 senesinde Alışamadım isimli albümünü çıkardı ve büyük ses getiren bu şarkı senenin en fazla dinlenen şarkılarından bir tanesi oldu. Hemen sonra 1997 senesinde Yalan Dünya adlı dizide rol aldı ve dizinin jenerik şarkısını seslendirdi.
Ardından ünlü isim yaşadığı ilişki nedeniyle müzik yaşamına ara verdi. 2005 senesinde ise ilişkisi bittikten sonra lazer epilasyon merkezi açtı. 2007 senesinde Ulvi Süvarioğlu ile evlendi ancak 1,5 ay sonra boşandı. Sibel Bilgiç hastalığı da merak ediliyor. Bilgiç 2008 yılında gırtlak kanseri tedavisi gördü. Sibel Bilgiç eşi de araştırılıyor. Ünlü isim 2017 yılında Ali Bellikan ile dünya evine girdi. 2019 yılında da mücevher tasarımcılığına başlarken 2020 yılında Diyemedim isimli teklisini yayımladı. Şimdi, Sibel Bilgiç ne yapıyor diye de merak ediliyor. Bilgiç şu anda iş hayatına ve müzik yaşamına beraber devam ediyor. Ünlü ismin diskografisinde Alışamadım, Aşk Çarpsın Beni ve Diyemedim adlı albümler yer alıyor.
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