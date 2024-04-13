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Sibel Can'a sahnede ilginç bayram hediyesi! Değeri 87 bin TL!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.04.2024 14:31
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Dillere pelesenk olan şarkıları ve samimi halleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Sibel Can bayram programı kapsamında Kıbrıs'ta sahne aldı. Sibel Can'a bir hayranı 87 bin TL'lik bayram hediyesi verdi.

Sibel Can'a sahnede ilginç bayram hediyesi! Değeri 87 bin TL!

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahneye göğüs ve sırt dekolteli kıyafetiyle çıkan ünlü şarkıcı şarkılarıyla izleyenleri coşturdu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ismini vermek istemeyen bir hayranı, Sibel Can'a altın hediye etti. Jest karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Can, hediye için hayranına teşekkür etti.

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DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Sibel Can, altını boynuna takarak hayranının jestine karşılık verdi. Ünlü ismin hediyesinin değerinin ise tam tamına 87 bin TL olduğu ortaya çıktı.

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