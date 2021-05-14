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Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme

14.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sibel Can ile Emir Sarıgül aşkının belgelenmesi sonrası ünlü sunucu Buket Aydın'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme

Son olarak sunucu Buket Aydın ile aşk yaşayan iş insanı Emir Sarıgül, ünlü sanatçı Sibel Can ile Göcek'te yakalandı.

Sibel Can ve Emir Sarıgül aşkı belgelendiSibel Can ve Emir Sarıgül aşkı belgelendi

Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğraf karesi sonrası Emir Sarıgül'den geçtiğimiz aylarda ayrılan sunucu Buket Aydın'dan imalı bir paylaşım geldi.

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Aydın, "Kişinin kalitesini kendisinin belirlemesi muazzam bir adalet" yazılı bir paylaşım yaptı. Ünlü sunucunun bu paylaşımı Emir Sarıgül'e gönderme olarak yorumlandı. Buket Aydın'a çok sayıda destek mesajı geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Emir Sarıgül Sibel Can
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