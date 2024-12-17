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  4. Sibel Can yakın dostunun ölümünden sonra aileye 8 milyon TL verdi! "Kasası gibi güveniyordu"

Sibel Can yakın dostunun ölümünden sonra aileye 8 milyon TL verdi! "Kasası gibi güveniyordu"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.12.2024 12:15
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Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle hayata veda etmişti. Cenazede zor anlar yaşayan Sibel Can arkadaşının ailesine bakın ne kadar para verdi.

Sibel Can yakın dostunun ölümünden sonra aileye 8 milyon TL verdi! "Kasası gibi güveniyordu"

Sibel Can'ın 12 yıllık asistanı ve yakın dostu Cengizhan Sabuncu, kısa bir süre önce kanserinin 4 evreye kadar ilerlemesi sonrasında hayatını kaybetmişti.

'Birebir Şov Grubu' ile tanınan Cengizhan Sabuncunun cenazesinde Sibel Can gözyaşlarını tutamamıştı.

Müge Dağıstanlı yakın dostunun ailesini ölümden sonra da yalnız bırakmadı. Müge Dağıstanlı "Sibel Can bunun çok dile getirilmesini istemiyor. 30 yıllık dostuydu Cengizhan… Kostüm ve benzeri şeyler gibi şarkıcının ödemeleri çok oluyor. Bazı harcamaları kasası gibi güvendiği Cengizhan’a emanet ediyor" diyerek şunları söyledi:

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"Cengizhan’ın ölümünün ardından ailesi Sibel Can’a ulaşıyor. 'Sizin bize çeşitli yerlere ödeme yapmak için verdiğiniz paradan bütün ödemeler yapıldıktan sonra geriye 8 milyon TL kaldı. Bunu size iade etmek istiyoruz' diyor. Sibel Can da diyor ki o sizin ailede yetişen çocukların eğitim öğretim parası olsun."

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Sibel Can iade edilen parayı asla kabul etmeyeceğini söyleyerek dostunun ailesine destek oldu.

Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
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