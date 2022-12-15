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Sibel Tatar kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar MasterChef’te

15.12.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sibel Tatar ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef’in bu akşam ekrana gelecek olan bölümü Kıbrıs’ta çekildi. Yarışmacılar Kıbrıs’a özgü yemekleri yapmak için mücadele edecekler. Programa konuk olan isimler arasında Sibel Tatar da bulunuyor. Peki, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sibel Tatar kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar MasterChef’te

Sibel Tatar’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. MasterChef’e bu akşam konuk olan Sibel Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşidir. Lefkoşa doğumlu olan Sibel Tatar, 1984 yılında dünyaya gelmiştir.

SİBEL TATAR KİMDİR?

Başkent Lefkoşa’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Lefkoşa’da tamamlayan Sibel Tatar, Üniversite eğitimi için 1984 yılında İstanbul’a gitti.
Hukuk eğitimini sürdürürken, 15 Ekim 1988 yılında Eşi Ersin Tatar’la evlendi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimini tamamladı. Evlendikten sonra iki yıla yakın eşiyle birlikte Londra’da yaşadı. Akabinde İstanbul'a dönerek Hukuk stajını tamamlayıp İstanbul Barosuna kaydoldu. Yurtdışında yaşadığı sürece Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nde aktif üye olarak görev yaptı ve bir çok proje gerçekleştirdi. 2001 Yılına kadar yurt dışında yaşayan Sibel Tatar, 2001 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ailesi ile birlikte dönüş yaptı.
2001 yılından 2006 yılına kadar Av. Oktay Feridun ve Ortakları hukuk bürosunda görev yaptıktan sonra, 2009 yılında Kanal T Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine getirildi.
2014 yılında Pandora's Trading Ltd'e ait Pandora' s isimli bir iş yeri kurdu ve ticarete girdi. Konsept olarak Almanya ve Türkiye’den firmalardan getirdiği dekoratif ev eşyaları, ev tekstil ürünleri, mutfak malzemesi, çocuk kıyafetleri ve oyuncak satışı gerçekleştirerek Kıbrıs Türk halkına yenilikçi bir hizmet getirdi. Girişimci yanı her zaman göz önünde olan Sibel Tatar ayrıca Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneğinin ‘de onursal üyesidir.
Sosyal hayata ve Sosyal sorumluluğun önemine inanan Sibel Tatar, Girne Inner Wheel kulübünde de aktif olarak görev almış ve 2009-2010 yıllarında Girne Inner Wheel Kulübü’nün Başkanlık görevini yürütmüştür.
2018 yılında Bellapais Inner Wheel Kulübü’nü kurdu. 3 yıla yakın başkanlık yaptığı Derneğin Kurucu Başkanı olarak aktif rol almaktadır. Bellapais Inner Wheel Derneği’nde Bellapais köyü kavşağındaki heykel ve peyzaj projesi, binlerce öğrenciye ulaşan “Dilek Ağacı” projesi, yüzlerce kadına SMEAR testi ve spiral projesi, 78 öncü kadının hikayesini anlatan “Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları” kitap projesi, Covid- 19 pandemi döneminde 25, 000 adet yıkanabilir maske dağıtımı, Erzincan ve İzmir depremlerinin her birine katkı ve eğitim bursu dağıtımını sağlamıştır.
İki kız çocuğu annesi olan Sibel Tatar, yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir

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