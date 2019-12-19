Siber güvenlik trendleri hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu

Facebook, 2019’da Cambridge Analytica skandalındaki rolü nedeniyle 5 milyar dolar para cezası alırken, ESET Küresel Güvenlik Araştırmacısı Tony Anscombe, bilginin silah olarak kullanılmasının (the weaponization of information ) 2020 yılında da devam edeceğini belirtiyor.

TREND #1: ABD SEÇİMLERİ VE BİLGİSİNİN SİLAH OLARAK KULLANILMASI 2020 yılının sonbaharında ABD Başkanlık seçimleri gerçekleştirilecek. 2016 ABD seçimlerinde bilgi ve verilerin manipülasyonu çok tartışılmıştı. Bunun 2020 kampanyası ışığında tekrar tartışma konusu olacağından şüphe yok.

Küresel antivirüs ve internet güvenliği şirketi ESET, “Teknoloji gittikçe akıllanıyor, peki ya biz? başlığıyla hazırladığı raporda 2020 öngörülerini sıraladı. ESET Güvenlik Uzmanlarının siber güvenlik trend tahminlerini içeren bu ayrıntılı raporun ana başlıkları şöyle sıralanıyor:

2020 sonbaharındaki ABD seçim sürecinin önemli bir siber güvenlik gündemi oluşturacağını öngören ESET Güvenlik Uzmanları; veri gizliliği, iyiler ve kötüler tarafından kullanılan makine öğrenimi teknolojisi ve siber güvenliksiz akıllı şehirlerin başlıca tartışma konularını oluşturacağını duyurdu.

Anscombe, “İster dezenformasyon ister propaganda olsun, bilginin silah olarak kullanılması devam edecek. Şirketlerde ve hükümet departmanlarında kitlesel veri ihlallerine ve sistem uzlaşmalarına sürekli olarak tanık oluyoruz, peki oylama teknolojisi veya süreci neden benzer saldırılardan muaf olsun?” diye ekledi.

TREND #2: MAKİNE ÖĞRENİMİ: GÜVENLİK OLUŞTURMAK MI, GÜVENLİĞE SALDIRMAK MI?



Kendi kendine sürdürülebilir yapay zeka hâla çok uzak olsa da, makine öğrenimi (ML) tarihteki en heyecan verici teknolojik gelişmelerden biri olarak ilerleme kaydediyor. Bu, siber güvenlik sektörü için heyecan verici olanaklar sunsa da, siber suçlular da saldırılarının ölçeğini ve karmaşıklığını arttırmak için makine öğrenimini (ML) kullanacaklardır.

Örneğin “Deepfakes” makine öğreniminden yararlanan bir tekniktir ve ESET Güvenlik Uzmanı Jake Moore, 2020’de siber suçluların bu teknolojiyi kullanımında artış olacağını öngörüyor. Moore’a göre, “Deepfakes’in kalitesi etkileyici şekilde artıyor. İnsanların, gördükleri en gerçekçi videolara bile şüpheyle yaklaşmayı öğrenmeleri gerekecek”.