Siber güvenlikte makine öğrenimi dönemine girdik

Önümüzdeki dönemde siber saldırılarda otomasyon daha üst seviyeye çıkacak. Siber suçlular, veri toplama girişimlerinde yapay zeka (AI-Artificial Intelligence) sistemlerini ve makine öğrenimi (ML-Machine Learning) uygulamalarını artık daha fazla kullanacak. Böylece daha kişiselleştirilmiş ve sofistike kimlik avı saldırıları yapabilecekler.

Yıkıcı yenilik

Asım Akbal, tespitlerini söyle sürdürdü: “Çoğu yıkıcı yenilikte olduğu gibi, yapay zeka ve makine öğreniminin bazı dezavantajlarını göreceğiz. Siber saldırganlar, AI teknolojisini birçok farklı şekilde kullanabilirler. Zararlı yazılımlarını güçlendirmek, belirli kurbanları hedefleyerek değerli veri elde etmek, sıfır-gün açığı kovalamak ya da oluşturdukları botnetleri korumak amacıyla yapay zekayı ve makine öğrenimini değerlendirebilirler.”

Siber güvenlik kuruluşları, bu gelişmelere nasıl cevap veriyor?

ESET Satış Müdürü’nün verdiği bilgiye göre, 30 yıllık deneyime sahip olan ESET, 20 yılı aşkın süredir makine öğrenimi uygulamalarını siber güvenlik için kullanıyor. Akbal, “Tecrübelerimiz, uzmanlarımızın sağlam, esnek ve son teknoloji ürünü makine öğrenimi motoru oluşturabilmelerini sağlıyor. Söz konusu ML motorunun, bulut sistemimiz ESET LiveGrid ile entegrasyonu, bu teknolojinin avantajlarını, bireysel veya kurumsal tüm müşterilerimizin kullanımına sunuyor. Büyük kuruluşlar ayrıca ESET Dynamic Threat Defense özelliği sayesinde daha önce görülmemiş yeni tehditlerin algılanması için bulut tabanlı sanal koruma teknolojisini kullanarak bir başka güvenlik katmanı daha oluşturabilirler” dedi.