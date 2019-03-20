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Siber saldırılar en büyük ikinci risk türü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 20.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

Günümüzde teknolojinin önem kazanması ve kullanılma alanlarının artması siber riskler konusunu ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri haline getirdi.

Siber saldırılar en büyük ikinci risk türü

En sık karşılaşılan Global Risk türleri arasında doğal afetlerden sonra ikinci sırada 'Siber Riskler' yer alıyor. En üst düzeyde korunan şirket ve kuruluşların dahi siber saldırılara maruz kaldığını belirten Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, bunun sonucunda sadece maddi kayıpların değil şirketler açısından repütasyon kayıplarının da ortaya çıktığını belirtti.

Teknolojide son yıllarda yaşanan baş döndürücü gelişimin teknolojiyi soyut bir kavram olmaktan çıkarıp artık iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdiğine dikkat çeken Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, bununla birlikte siber risklerin de çok ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Sigorta sektöründeki global değerlendirmelere bakıldığında veri hırsızlığı ve dolandırıcılığı ile siber saldırıların en sık karşılaşılan Global Risk türleri arasında doğal afetlerden sonra ikinci sırada olduğunu belirten Yılmaz, siber saldırıların veri hırsızlığından hizmet erişimini engellemeye, dolandırıcılık amaçlı bilgisayar korsanlığından kişisel veri/kimlik hırsızlığına kadar çok fazla boyutunun olduğunu ifade etti. Yılmaz, bunun yanında kullanıcı hatalarının da neden olduğu siber zararların şirketler açısından öngörülemez boyutlara ulaşabildiğini belirtti.

Siber Riskler

SADECE MADDİ KAYIP DEĞİL ŞİRKETİN İMAJINA DA ZARAR

Şirketlerin her türlü önlemi almasına karşın bu saldırıları önlemekte kimi zaman zorluk yaşadığını söyleyen Yılmaz, "Dünya genelinde en üst düzeyde korunan şirket ve kuruluşların dahi siber saldırılara maruz kaldığını ve gerek maddi gerekse repütasyon açısından ciddi zararlara uğradığını görüyoruz. Teknolojik olarak her türlü önlemin alınmasının yanında siber risklere karşı ek bir güvenceye sahip olunması da son derece önemli." dedi.

Bu noktada devreye siber risk sigortalarının girdiğini kaydeden Yılmaz, "Siber sigortalar şirketlerin kendi uğradıkları zararların yanında müşteri, tedarikçi ve iş ortakları gibi diğer tarafların uğrayacakları zararları da kapsıyor. Bu sigortalar kritik olaylar anında müdahale, yasal ve hukuki temsilci desteği ile asistan hizmetlerini de içeriyor. Pek çok şirketin yaşadığı siber atakların tek bir kişinin dahi hatası/ihmali veya hedef alınması ile doğabildiğini göz önünde bulundurarak; sadece şirket yönetiminin değil tüm çalışanlarının hem sosyal medya hem de şirket içinde yaşayabilecekleri siber saldırılara ve pek çok siber riske karşı bilgilendirilmeleri gerekir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı siber riskler

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