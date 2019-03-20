Siber saldırılar en büyük ikinci risk türü

En sık karşılaşılan Global Risk türleri arasında doğal afetlerden sonra ikinci sırada 'Siber Riskler' yer alıyor. En üst düzeyde korunan şirket ve kuruluşların dahi siber saldırılara maruz kaldığını belirten Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, bunun sonucunda sadece maddi kayıpların değil şirketler açısından repütasyon kayıplarının da ortaya çıktığını belirtti.

Teknolojide son yıllarda yaşanan baş döndürücü gelişimin teknolojiyi soyut bir kavram olmaktan çıkarıp artık iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdiğine dikkat çeken Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, bununla birlikte siber risklerin de çok ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Sigorta sektöründeki global değerlendirmelere bakıldığında veri hırsızlığı ve dolandırıcılığı ile siber saldırıların en sık karşılaşılan Global Risk türleri arasında doğal afetlerden sonra ikinci sırada olduğunu belirten Yılmaz, siber saldırıların veri hırsızlığından hizmet erişimini engellemeye, dolandırıcılık amaçlı bilgisayar korsanlığından kişisel veri/kimlik hırsızlığına kadar çok fazla boyutunun olduğunu ifade etti. Yılmaz, bunun yanında kullanıcı hatalarının da neden olduğu siber zararların şirketler açısından öngörülemez boyutlara ulaşabildiğini belirtti.