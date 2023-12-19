Sibil Çetinkaya süper minisiyle geceye damga vurdu! Cesur tarzına beğeni yağdı

Bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Yörük ile olan beraberliğiyle hafızalara kazınan Sibil Çetinkaya şimdilerde ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’la birlikte. Instagram hesabını aktif kullanan Çetinkaya son pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü fenomen dün akşam düzenlenen GQ 2023 "Men of The Year" Ödül Töreni'ne katıldı. Geceye süper mini elbisesiyle damga vuran Sibil Çetinkaya'nın cesur pozları kısa sürede beğeni aldı.

Ünlü isme; 'Çok güzel görünüyorsun', 'Harikasın', 'Tek kelime ile mükemmel', 'Elbise baya yakışmış', 'Lovelandık' gibi yorumlar yapıldı.

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra bir süre TV8'de çalışmıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü fenomenin Instagram hesabında 540 bini aşkın takipçisi bulunuyor.







