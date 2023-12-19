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  4. Sibil Çetinkaya süper minisiyle geceye damga vurdu! Cesur tarzına beğeni yağdı

Sibil Çetinkaya süper minisiyle geceye damga vurdu! Cesur tarzına beğeni yağdı

19.12.2023 12:24 | Son Güncelleme:
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En son Ruhun Duymaz dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ile aşk yaşayan ünlü fenomen Sibil Çetinkaya sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin dün geceye dair pozları olay oldu. Ödül törenine süper mini elbisesiyle katılan Çetinkaya'nın iddialı pozlarına beğeni yağdı.

Bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Yörük ile olan beraberliğiyle hafızalara kazınan Sibil Çetinkaya şimdilerde ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’la birlikte. Instagram hesabını aktif kullanan Çetinkaya son pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sibil Çetinkaya 5

Ünlü fenomen dün akşam düzenlenen GQ 2023 "Men of The Year" Ödül Töreni'ne katıldı. Geceye süper mini elbisesiyle damga vuran Sibil Çetinkaya'nın cesur pozları kısa sürede beğeni aldı.

Sibil Çetinkaya 4

Ünlü isme; 'Çok güzel görünüyorsun', 'Harikasın', 'Tek kelime ile mükemmel', 'Elbise baya yakışmış', 'Lovelandık' gibi yorumlar yapıldı.

Sibil Çetinkaya 3

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra bir süre TV8'de çalışmıştı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü fenomenin Instagram hesabında 540 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Sibil Çetinkaya 1

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