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Kreşten kaçan beş yaşındaki kızlar -45 derecede hayatta kaldı

BBC BBC
23.01.2019 12:24 | Son Güncelleme

Rusya'nın Sibirya bölgesinde öğretmenleri fark etmeden kreşten kaçan beş yaşındaki iki kız çocuğu bulundu.

Yılın en soğuk günlerinden birinde, -45 derecede eldivenleri olmadan kreşi terk eden çocukların kapıdan çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ailelerine sürpriz yapmak için dışarı çıktıklarını söyleyen çocuklar soğuk ısırması ve hipotermiden etkilendi.

Siberian Times gazetesi çocuklardan birinin Rusya'ya bağlı Saha Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk'ta bir hastanede tedavi altına alındığını yazdı.

Çocuklardan Lena'nın annesi Evdokia Kutukova "Üç parmağı soğuktan donmuş. Sürekli ağlıyor. Çocuklar hâlâ şokta" dedi.

Çocukların Namtsy köyündeki kreşten kaçtığı, Kutukova'nın kreşe gelip Lena'nın montunun askıda olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Çalışanlara haber veren anne, kızının en yakın arkadaşının da okulda olmadığını fark etti. Ardından kızın ailesini aradı ve onların da kızlarından haberleri olmadığını öğrendi.

Kutukova ailesi, tam o sırada Lena'nın dedesinin kendilerini arayarak Lena'nın gözyaşları içinde ve donmak üzere bir halde eve geldiğini söylediğini anlattı.

Lena'nın babası, yoldan geçen bir yabancının kızına atkı verdiğini ve bunun ısınmasına yardımcı olduğunu söyledi ve ekledi:

"Eldivenleri bile yoktu, ne kadar üşüdüğünü hayal bile edemiyorum!"

Köydeki evine dönerken çöken karanlıktan ötürü yolunu kaybeden diğer kız ise bir başka eve sığınmış halde bir saat sonra bulundu.

Siberian Times'a konuşan Evdokia Kutukova "Tanrıya şükür başka bir eve girmek aklına gelmiş. Soğuk ısırığı olmamış, sadece çok üşümüş" dedi.

Hipotermi belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırılan ve adı açıklanmayan kız, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sibirya kreş kaçak kız

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