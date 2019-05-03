Sibirya'da soğuktan donan adam 6 saat sonra hayata döndürüldü

Rusya’nın dondurucu soğuğuyla bilinen Sibirya bölgesinde bir inşaat işçisi aşırı alkolün de etkisiyle kendinden geçti ve sokak ortasında dondu. Yerde cansız ve donmuş bir şekilde yatan adam tam 6 saat sonra bulundu.

6 SAAT SONRA GELEN MUCİZE



Olay yerine gelen ekipler 55 yaşındaki Vladimir Yakovleviç’i hemen hastaneye kaldırdı. Donmasının üzerinden 6 saat geçmesine rağmen bir mucizeye imza atıldı. İddiaya göre, doktorlar Yakovleviç’e 5.000 voltluk elektrik akımı verdi.

Vladimir’e elektrik veren doktor Dmitry Mitsukov, “Hastaneye geldiğinde donmuştu. Öyle ki yüzündeki kar taneleri bile erimiyordu. Donduğu için doğrudan temas etmekte güçlük çektik. Nabzı yoktu fakat steteskop aracılığıyla yaşam belirtisi tespit ettik. Taşınabilir ısı tabancası aracılığıyla vücudunu önce çözdük daha sonra da 24 kez 5.000 voltluk elektrik verdik. Elektrik şoku kalbini canlandırdı” dedi.

Rus basınına konuşan bir hemşire, “Bu adamın hayatta kalması bir mucizeydi fakat elimizden geleni yaptık ve onu yaşama döndürdük” dedi. Doktorlar, “Eğer sağlıklı bir insana bu kadar elektrik verseydik o adam mutlaka ölürdü. Bizim işimiz çok zordu, motoru donmuş bir otomobili tekrar tekrar çalıştırmaya çalışan bir sürücü gibiydik ama başardık” ifadesini kullandı.



