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Sibirya'da soğuktan donan adam 6 saat sonra hayata döndürüldü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 03.05.2019 10:55 | Son Güncelleme

Tüm dünya Game of Thrones'taki 'Ak Gezenler'i konuşurken Sibirya'da bir adamın donduktan sonra yaşama dönmesi, "Gerçek hayattaki Ak Gezen oldu" yorumlarını beraberinde getirdi. İddiaya göre doktorlar adamı, 5.000 voltluk elektrik akımı vererek hayata döndürdü.

Sibirya'da soğuktan donan adam 6 saat sonra hayata döndürüldü

Rusya’nın dondurucu soğuğuyla bilinen Sibirya bölgesinde bir inşaat işçisi aşırı alkolün de etkisiyle kendinden geçti ve sokak ortasında dondu. Yerde cansız ve donmuş bir şekilde yatan adam tam 6 saat sonra bulundu.

6 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Olay yerine gelen ekipler 55 yaşındaki Vladimir Yakovleviç’i hemen hastaneye kaldırdı. Donmasının üzerinden 6 saat geçmesine rağmen bir mucizeye imza atıldı. İddiaya göre, doktorlar Yakovleviç’e 5.000 voltluk elektrik akımı verdi.

yakovlevic-primatv

Vladimir’e elektrik veren doktor Dmitry Mitsukov, “Hastaneye geldiğinde donmuştu. Öyle ki yüzündeki kar taneleri bile erimiyordu. Donduğu için doğrudan temas etmekte güçlük çektik. Nabzı yoktu fakat steteskop aracılığıyla yaşam belirtisi tespit ettik. Taşınabilir ısı tabancası aracılığıyla vücudunu önce çözdük daha sonra da 24 kez 5.000 voltluk elektrik verdik. Elektrik şoku kalbini canlandırdı” dedi.

Rus basınına konuşan bir hemşire, “Bu adamın hayatta kalması bir mucizeydi fakat elimizden geleni yaptık ve onu yaşama döndürdük” dedi. Doktorlar, “Eğer sağlıklı bir insana bu kadar elektrik verseydik o adam mutlaka ölürdü. Bizim işimiz çok zordu, motoru donmuş bir otomobili tekrar tekrar çalıştırmaya çalışan bir sürücü gibiydik ama başardık” ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
ak gezen rusya Sibirya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiyede olsaydı, öğlen namazına mütakip defnederdik. Hiç uğraşmazdık.
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