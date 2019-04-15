Sibirya soğuğunda çılgın kayak festivali: Grelka Festivali!

Rusya'nın Kemerovo kentinde düzenlenen Grelka festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde 1500'den fazla kişi, kışın bitişi baharın gelişini kutlamak için bikini ve mayolarıyla kayak yaptı.
Kayakseverler bu yıl da Kemerovo'da Grelka dağ festivalinde bir araya geldi. 1500'den fazla kişi soğuk havada sadece bikini ve mayo giyerek, snowboard ve kayak yapma cesaretini gösterdi. Kimilerinin geleneksel kostümlerle boy gösterdiği festivalde, birbinden renkli anlar yaşandı.
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