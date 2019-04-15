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Sibirya soğuğunda çılgın kayak festivali: Grelka Festivali!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 15.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Rusya'nın geleneksel Grelka Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Sibirya soğuklarına aldırmayan binlerce Rus mayo ve bikinisini alıp Kemerovo kentine koştu. Baharın gelişini kutlayan binlerce kişi eğlencenin dibine vurarak kayak yaptı.

Sibirya soğuğunda çılgın kayak festivali: Grelka Festivali!

Rusya'nın Kemerovo kentinde düzenlenen Grelka festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde 1500'den fazla kişi, kışın bitişi baharın gelişini kutlamak için bikini ve mayolarıyla kayak yaptı.

Kayakseverler bu yıl da Kemerovo'da Grelka dağ festivalinde bir araya geldi. 1500'den fazla kişi soğuk havada sadece bikini ve mayo giyerek, snowboard ve kayak yapma cesaretini gösterdi. Kimilerinin geleneksel kostümlerle boy gösterdiği festivalde, birbinden renkli anlar yaşandı.

İşte Grelka Festivali'nden çılgın görüntüler...

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