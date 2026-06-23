Sıcak gecelerde yatmadan önce pencerenin önüne bunu koyun! Odayı anında serinletiyor

Enerji uzmanlarına göre, pencere kenarına yerleştirilecek bir kase soğuk su, odanın daha serin hissedilmesine yardımcı olabiliyor. Nasıl mı? İşte detaylar

BİR KASE SOĞUK SU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA ETKİLİ

Uzmanlara göre soğuk su, çevresindeki sıcak havayı emerek buharlaşma sürecini başlatıyor. Bu sayede bulunduğu ortamın sıcaklığının düşmesine katkı sağlıyor.

Özellikle açık bir pencerenin önüne yerleştirildiğinde, dışarıdan gelen hava akımı bu serin havanın odanın içine daha kolay yayılmasına yardımcı oluyor.

ETKİSİNİ ARTIRMAK İÇİN BUZ EKLEYİN

Daha hızlı sonuç almak isteyenler, kasenin içerisine birkaç parça buz ekleyebilir. Uzmanlar, bu yöntemin tek başına etkili olduğunu ancak bir vantilatörle birlikte kullanıldığında çok daha güçlü sonuçlar verdiğini belirtiyor.

EV TİPİ KLİMAYA DÖNÜŞTÜRMEK BİLE MÜMKÜN

Daha yoğun bir serinlik elde etmek için buz ve soğuk su dolu bir kaseyi vantilatörün önüne yerleştirebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde vantilatörden çıkan hava, buzlu suyun üzerinden geçerek daha serin bir hava akımı oluşturuyor. Uzmanlar bu sistemi “ev tipi klima” olarak tanımlıyor.

ODANIZI SERİNLETMEK İÇİN BİR YÖNTEM DAHA

Akşam saatlerinde kutu tipi veya ayaklı bir vantilatörü açık pencereye doğru çevirmek de içeride biriken sıcak havanın dışarı atılmasına yardımcı olabiliyor. Bu yöntem, sıcak havayı odanın içinde dolaştırmak yerine dışarı çıkarmayı hedefliyor.

Uzmanlar ayrıca şu önerilerde bulunuyor:

Gündüz saatlerinde perdeleri kapalı tutun.

Akşam serinliği başladığında pencereleri açın.

Odanın içerisine soğuk su veya buz dolu kaseler yerleştirin.

Vantilatörü doğrudan kendinize değil, buzlu suya doğru yönlendirin.

Kalın nevresimler yerine pamuklu ve hafif kumaşlar tercih edin.

Uzmanlara göre bu basit yöntemler, klima kullanmadan da sıcak geceleri daha konforlu geçirmenize yardımcı olabilir.