Sıcak havalarda diyabet hastalarına 6 önemli uyarı

Memorial Diyarbakır Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Şehmus Özmen, diyabet hastalarının sağlıklı bir yaz dönemi geçirebilmeleri için önerilerde bulundu.

1- ACİL OLMADIKÇA ÖĞLE VAKİTLERİ DIŞARI ÇIKMAYIN

Güneşin zararlı ışınları nedeniyle vücutlarda yanıklar görülebilir. Yaz aylarında gittikçe artan hava sıcaklıkları nedeniyle, diyabet hastalarının çok acil olmadığı sürece güneş ışınlarının dik geldiği öğle vakitleri yerine, sabah erken ve akşamüzeri saatlerinde dışarı çıkmaları önerilmektedir. Öğle saatlerini dışarıda geçiren hastaların ise şemsiye kullanması ya da gölge alanları tercih etmesi gerekir.

2- BESLENME VE UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN

Özellikle aşırı sıcak bölgelerde yaşayan diyabet hastalarının, klimalı ortamlarda bulunmaları, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri de çok önemlidir. Aksi halde sıcak hava kan şekerini olumsuz yönde etkileyerek, yaşamı tehdit edebilecek boyutlara varabilir.

3- SU TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN

Diyabet hastalarının yazın direkt güneş ışınlarıyla temas etmesi sakıncalıdır. Çünkü güneşe maruz kalmak, terlemeyle birlikte sıvı ve elektrolit kaybına da neden olabilir. Bu da kan şekerinin yükselmesine ve kan basıncının düşmesine yol açabilir. Bu nedenle yaz mevsiminde diyabet hastalarının bol miktarda sıvı tüketmesi önerilmektedir.