Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Hava sıcaklıklarının artmasıyla dengeli beslenme ve sağlıklı ürün tüketme daha da önemli hale geliyor. Bu da insanları serinletici içeceklere yöneltiyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, mor reyhan şerbetinin hem susuzluk ihtiyacını gidereceğini, hem vücudun susuzluğa karşı bir cephe kazanmış olacağını hem de en büyük özelliğinin antioksidan olduğunu söyledi.

"Harareti düşürüyor”



Mor reyhan şerbetinin antioksidan içermesiyle büyük önem taşıdığını dile getiren Mehmet Pıçak, “Halkımız antioksidanı çok duyuyor, herkes söylüyor ama ben burada terim manasını vermekte yarar görüyorum. Vücudumuz içerisinde bulunan gereksiz maddelerin dışarıya atılması için kullanılan maddelere antioksidan diyoruz. Gün içerisinde en az yarım litre mor reyhan şerbeti içenlerde hem bir sakinlik hem bir hararetin düşmesi hem susuzluğun giderilmesi, hem varsa iltihap durumları, antioksidan ihtiyaçlarının karşılanması olarak yardımcı olur” dedi.

"Şerbetler milli içecektir”

Vücudun az su tüketildiğinde zarar göreceğini belirten Pıçak, “Bununla alakalı olarak bol su tüketmemiz gerekiyor. Tabii suyu da biz baharat ve şifalı bitkilerle alakalı olduğu için renklendiriyor, tatlandırıcı ve yine su olarak sunuyoruz. Osmanlı’dan günümüze şu gelenek gelmiştir ve biz bunu sürekli anlatıyoruz. Bu da şerbet geleneğinin, şerbet bizim için milli bir içecektir. Nasıl ayran milli bir içeceğimiz ise şerbet de bizim için milli bir içecektir” diye konuştu.