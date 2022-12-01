MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sıcak Kafa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sıcak Kafa ne zaman çıkacak? Netflix’ten yeni dizi

Sıcak Kafa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sıcak Kafa ne zaman çıkacak? Netflix’ten yeni dizi

01.12.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak Kafa oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Neflix’in yeni dizisi Sıcak Kafa için geri sayım başladı. Sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizisi Afşin Kum'un aynı adlı eserinden uyarlama. Peki, Sıcak Kafa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sıcak Kafa ne zaman çıkacak?

Sıcak Kafa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sıcak Kafa ne zaman çıkacak? Netflix’ten yeni dizi

Sıcak Kafa dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Sıcak Kafa dizisi yarın Netflix’te izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk sezonunun tüm bölümlerinin seyircinin beğenisine sunulması bekleniyor. Sıcak Kafa dizisi oyuncuları arasında yer alan Osman Sonant, Murat Siyavuş karakterine hayat veriyor.

SICAK KAFA DİZİSİ KONUSU

İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir. Osman Sonant’ın hayat verdiği Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçarak sırların peşine düşmeye başlar.

sıcak-kafa-oyuncuları

SICAK KAFA DİZİSİ OYUNCULARI

Sıcak Kafa oyuncuları arasında Osman Sonant,Şevket Çoruh,Hazal Subaşı, Tilbe Saran, Haluk Bilginer, Kubilay Tunçer, Özgür Emre Yıldırım, Gonca Vuslateri, Hakan Gerçek, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Arda Anarat, Furkan Kalabalık, Şebnem Hassanisoughi, Cüneyt Uzunlar yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcı Aydilge, sevilen dizide rol alacak!Ünlü şarkıcı Aydilge, sevilen dizide rol alacak!
Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!
Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!
Anahtar Kelimeler:
Sıcak Kafa dizisi Oyuncu altın altın çeyrek gram yarım gram 1 gram 22 ayar çeyrek gramlık altın karakteri

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem devreye giriyor!

İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem devreye giriyor!

CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’

CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.