Sıcak Kafa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sıcak Kafa ne zaman çıkacak? Netflix’ten yeni dizi

Sıcak Kafa dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Sıcak Kafa dizisi yarın Netflix’te izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk sezonunun tüm bölümlerinin seyircinin beğenisine sunulması bekleniyor. Sıcak Kafa dizisi oyuncuları arasında yer alan Osman Sonant, Murat Siyavuş karakterine hayat veriyor.

SICAK KAFA DİZİSİ KONUSU

İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir. Osman Sonant’ın hayat verdiği Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçarak sırların peşine düşmeye başlar.

SICAK KAFA DİZİSİ OYUNCULARI

Sıcak Kafa oyuncuları arasında Osman Sonant,Şevket Çoruh,Hazal Subaşı, Tilbe Saran, Haluk Bilginer, Kubilay Tunçer, Özgür Emre Yıldırım, Gonca Vuslateri, Hakan Gerçek, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Arda Anarat, Furkan Kalabalık, Şebnem Hassanisoughi, Cüneyt Uzunlar yer alıyor.

