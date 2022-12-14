Sıcak Kafa'nın Şule'si Hazal Subaşı'nın eski aşkı 16 yaş büyük ünlü oyuncu çıktı

2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olan Hazal Subaşı, çok geçmeden kendisini setlerde buldu. Çukur, Halka ve Sıcak Kafa gibi pek çok projede rol alan yıldızın eski aşkı bakın kim çıktı.

Aslen İzmirli olan Hazal Subaşı, Selanik göçmeni bir ailenin kızı. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi alan yıldız, Miss Turkey'de dereceye girdikten sonra şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. İlk olarak 2016 yılında Adını Sen Koy dizisinde oynayan Subaşı, Çukur dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nda rol alan Hazal Subaşı, son zamanlarda Netflix'in Sıcak Kafa dizisi ile adından söz ettiriyor.

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Hazal Subaşı'nın eski aşkı da ünlü çıktı.

Hazal Subaşı, bir dönem meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamıştı.

Çukur dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları, kısa sürede aşka dönüştü.

Daha önce Ezel, İçerde, Kuzey Güney gibi yapımlarda rol alan Rıza Kocaoğlu, şimdi TV8'in iddialı dizisi Tuzak'ta kamera karşısına geçiyor.

Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Özlem'i Selin Işık'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Rıza Kocaoğlu, Selin Işık'la tatil yaparken, eski sevgilisi Hazal Subaşı'ya denk gelmişti.



