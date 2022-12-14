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Sıcak Kafa'nın Şule'si Hazal Subaşı'nın eski aşkı 16 yaş büyük ünlü oyuncu çıktı

14.12.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Deniz Can Aktaş ile paylaştığı Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Leyla Erpek karakterini canlandıran güzel oyuncu Hazal Subaşı'nın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu. Şimdilerde Sıcak Kafa dizisiyle gündem olan Hazal Subaşı'nın eski aşkı kendisinden de ünlü çıktı.

Sıcak Kafa'nın Şule'si Hazal Subaşı'nın eski aşkı 16 yaş büyük ünlü oyuncu çıktı

2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olan Hazal Subaşı, çok geçmeden kendisini setlerde buldu. Çukur, Halka ve Sıcak Kafa gibi pek çok projede rol alan yıldızın eski aşkı bakın kim çıktı.

Aslen İzmirli olan Hazal Subaşı, Selanik göçmeni bir ailenin kızı. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi alan yıldız, Miss Turkey'de dereceye girdikten sonra şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. İlk olarak 2016 yılında Adını Sen Koy dizisinde oynayan Subaşı, Çukur dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Sıcak Kafa'nın Şule'si Hazal Subaşı'nın eski aşkı Ezel dizisinin yıldızı çıktı!

TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nda rol alan Hazal Subaşı, son zamanlarda Netflix'in Sıcak Kafa dizisi ile adından söz ettiriyor.

Sıcak Kafa'nın Şule'si Hazal Subaşı'nın eski aşkı Ezel dizisinin yıldızı çıktı!

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Hazal Subaşı'nın eski aşkı da ünlü çıktı.

Sıcak Kafa'nın Şule'si Hazal Subaşı'nın eski aşkı Ezel dizisinin yıldızı çıktı!

Hazal Subaşı, bir dönem meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamıştı.

Sıcak Kafa'nın Şule'si Hazal Subaşı'nın eski aşkı Ezel dizisinin yıldızı çıktı!

Çukur dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları, kısa sürede aşka dönüştü.

Sıcak Kafa'nın Şule'si Hazal Subaşı'nın eski aşkı Ezel dizisinin yıldızı çıktı!

Daha önce Ezel, İçerde, Kuzey Güney gibi yapımlarda rol alan Rıza Kocaoğlu, şimdi TV8'in iddialı dizisi Tuzak'ta kamera karşısına geçiyor.

Sıcak Kafa'nın Şule'si Hazal Subaşı'nın eski aşkı Ezel dizisinin yıldızı çıktı!

Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Özlem'i Selin Işık'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sıcak Kafa'nın Şule'si Hazal Subaşı'nın eski aşkı Ezel dizisinin yıldızı çıktı!

Rıza Kocaoğlu, Selin Işık'la tatil yaparken, eski sevgilisi Hazal Subaşı'ya denk gelmişti.

Sıcak Kafa'nın Şule'si Hazal Subaşı'nın eski aşkı Ezel dizisinin yıldızı çıktı!

Sıcak Kafa'nın Şule'si Hazal Subaşı'nın eski aşkı Ezel dizisinin yıldızı çıktı!


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