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Sıcak su dolu kabı ısıtıcıdan alırken yanlışlıkla bebeğini ve kendisini yaktı

15.12.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak su dolu kabı ısıtıcıdan alırken yanlışlıkla bebeğini ve kendisini yaktı

Sıcak su dolu kabı ısıtıcıdan alırken yanlışlıkla bebeğini ve kendisini yaktı

Erzurum'da, elektrikli ısıtıcının üzerindeki sıcak suyun dökülmesi sonucu anne ve bebeğinin vücudunda yanıklar oluştu.

Yakutiye ilçesinde ikamet eden Zeynep Göçgen, 1,5 yaşındaki kızı Eslem Hira Göçgen'in elektrikli ısıtıcının arkasında oyun oynamak için saklandığını fark etti.

Bu esnada ısıtıcının üstündeki sıcak suyun döküleceği düşüncesiyle kabı eline alan anne Göçgen, yaşadığı panik nedeniyle dengesini kaybederek suyu önce kendi üzerine sonra da kızının üzerine döktü.

Üzerine kaynar su dökülen minik bebeğin bacaklarında 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşurken, anne Göçgen'in ise kolları yandı.

Yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan anne ile kızı, Yanık Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.

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