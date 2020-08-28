Sıcaklarda içinizdeki ateşi dindirecek aşırı kolay soğuk çay yapımı

Şeftali, içeriğindeki fosfor sayesinde kalsiyumla birlikte kemik ve diş sağlığını güçlendirmede etkili olur. Sıcaklarda kaybettiğiniz minerali bu sodalı tarifle alabilirsiniz.

MALZEMELER

2 adet kokulu şeftali

½ adet misket limonu

2-3 dal taze biberiye

2 poşet yeşil çay

2 şişe maden suyu

HAZIRLANIŞI

Bir su bardağı sıcak suya 2 poşet yeşil çayı koyun ve demlenmeye bırakın. 5 dakika sonra çayın içinden yeşil çay poşetlerini alın.

1 adet şeftaliyi püre haline getirin ve içine ½ adet misket limonunu sıkın.

Diğer şeftaliyi ise küp küp doğrayın.

Bardaklara püre ve doğranmış şeftalileri ilave edin.

Üzerine sodayı ve yeşil çayı dökün.

Buz ve taze biberiyeyi dallarıyla servis edin. Afiyet olsun.

