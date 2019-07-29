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Sıcaktan bunalan bebek su dolu kovada böyle serinledi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 29.07.2019 09:45 | Son Güncelleme

Adana'da nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği kentte, bir bebeğin su dolu kovada serinlemesinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Hava sıcaklığının gölgede 34, nemin ise yüzde 66'lara kadar çıkmasından dolayı hissedilen sıcaklığın 44 derece olduğu Adana'da vatandaşlar sıcaktan bunaldı.

Mehmet ve Ayşe Yörenti çiftinin Deniz Cemre ismini verdikleri 8 aylık bebeği de sıcaktan bunalıp ağlamaya başlayınca anne ve babası ilginç bir yöntem buldu. Deniz Cemre bebek anne ve babasının onu su dolu kovaya bırakmasıyla ağlaması kesildi. Suda oynamaya başlayan minik Deniz Cemre keyifli anlar yaşadı. Babası da bu anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştı.

Deniz Cemre bebeğin serinleyince gülümseyip suyla oynadığı anlar izleyenler tarafından beğenildi.

(İHA)

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adana sıcak Su bebek sosyal medya

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