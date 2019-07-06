Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinliği

Muş’ta sıcak havanın etkisini arttırmasıyla dere ve çaylarda serinlemeye çalışan çocuklar, tehlikeye aldırış etmiyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte tatile gidemeyen çocuklar, Kale Mahallesi’ndeki çayda serinleyip şelaleden atlıyorlar.

"TEHLİKELİ OLDUĞUNU BİLDİĞİMİZ HALDE YİNE DE GELİYORUZ"

Havaların çok sıcak olmasından dolayı evde bunaldığını ve derede serinlemeye çalıştığını söyleyen çocuklardan Hasan Rençber, “Dışarısı çok sıcak olduğu için evde bunalıyoruz. Buraya gelip serinlemeye çalışıyoruz. Çok tehlikeli olduğunu bildiğimiz halde yine de geliyoruz, çünkü hava çok sıcak. Günde bir defa buraya gelip 2-3 saat yüzüp eve dönüyoruz. Yüzerken şelaleden de atlıyoruz. Burası güzel. Okullar tatil olduğu için yapacak bir şey yok. Bizim için güzel tatil oluyor” dedi. (İHA)

