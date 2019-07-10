Sıcaktan bunalanlar Tayland usulü tava dondurmaya sarılıyor

Hava sıcaklıklarının 40 derecelere kadar yükseldiği kentte, serinlemek isteyen vatandaşlar Tayland usulü tava dondurmacısının yolunu tutuyor. Tava dondurmanın doğal meyvelerin parçacıkları ve aromasının tadı kadar görüntüsü de ilgi görüyor. Özellikle çocuklar, dondurmanın yapılışını meraklı gözlerle izliyor. Denizli’nin ilk tava dondurmacısı, yaz akşamlarında gençlerin uğrak noktası oluyor.

"Meyveleri parçalayıp doğal bir dondurma yapıyoruz"

Meyveleri parçalayarak doğal bir dondurma yaptıklarını ifade eden Diana Hayat, kentte tava dondurmaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Müşterilerimiz dondurmalarında istedikleri meyveleri kendileri seçiyor. Biz de seçilenleri eksi 20 derece soğukluktaki tavamıza koyuyoruz. Sonrasında karıştırıyoruz ve doğal bir dondurma yapıyoruz. Denizli’ye daha yeni geldi ve burası da Denizli’de ilk profesyonel mekan diyebilirim. Çok yeni ve herkes çok beğendi. Bütün müşterilerimiz çok memnun” dedi.

“Doğallığı ve görüntüsü ilgi görüyor”

Dondurmanın içine konulan meyvelerin doğal olmasının ve görüntüsünün ilgi gördüğünü aktaran Hayat, “Dondurmalarımız doğal olduğu ve içerisinde ekstra madde olmadığı için talep ediliyor. Doğal meyvelerden yapıyoruz. Çilekli dondurma yemek isteyene doğal çilek atıyoruz. Muz oluyor, çikolata oluyor. Onun doğal olması müşterinin daha çok hoşuna gidiyor, daha ilgi çekici geliyor ve tabi ki de görüntüsü” diye konuştu.