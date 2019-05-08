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11 bin ev internetten 1 euroya satılıyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2019 14:22 | Son Güncelleme

İtalya’nın Sicilya kentinde bulunan Mussomeli Belediyesi, beldeyi ‘canlandırmak’ için bir proje başlattı. Tam on bir bin ev, internet üzerinden 1 euroya satışa çıkarıldı.

11 bin ev internetten 1 euroya satılıyor

İtalya’nın Caltanissetta eyaletine bağlı Mussomeli Belediyesi, nüfus kaybı yaşayan kasabayı yeniden canlandırmak, mimari mirası korumak ve turizmi teşvik amacıyla bölgedeki terk edilmiş on bir bin evi 1 eurodan satışa çıkardı.

Ortaçağdan kalma tarihi kalelerin ve kiliselerin yer aldığı bölgede satılık olan evlerin üzerine ilanlar asıldı.

İlanların asılı olduğu eski evlerin üzerlerinde yer alan numaralar ile satın alma işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Bölgeye gidemeyenler ise internet sitesinden numaralandırılmış bütün evleri görebiliyor.

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TEK ŞART TADİLAT

Evleri 1 euroya satın aldıktan sonra tapu sahibi olmanın şartı ise tadilat.

Belediye, evi satın alanlardan 8 bin euro depozito ve 1 metre kare için 107 dolarlık tadilat yaptırmalarını istiyor. Tadilat yaptırılmasının ardından depozito ev sahibine geri veriliyor. Tadilatın yapılmaması halinde ise depozitoya el konuluyor.

Beldede tadilat işlemlerini yaptıracak mühendislerin ve mimarların olduğu, ancak ev sahibi eğer isterse kendi ayarladığı tadilat ekibini de getirebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
sicilya italya satılık ev Mussomeli

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