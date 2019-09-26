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Sid Meier’s Civilization VI şimdi de konsollar için geliyor

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TEKNOLOJİ  | 26.09.2019 09:22 | Son Güncelleme

Son yıllarda strateji türündeki oyun sayısında önemli bir düşüş var. Bu durumun temel sebebi ise oyun sektörünün konsol odaklı bir hale bürünmesi. Günümüzden 15 yıl öncesinde sektör genel itibariyle PC odaklı yapımlar üzerine yoğunlaşmıştı. Konsollar için çıkan pek çok oyun da PC versiyonlarından portlanıyordu.

Sid Meier’s Civilization VI şimdi de konsollar için geliyor

Fakat günümüzde tam tersi bir durum söz konusu. Artık yapımcılar oyunları PS4 ya da Xbox One üzerinde geliştirip, sonrasında PC için portluyorlar. Hal böyle olunca PC odaklı türler de azalmış oldu.

Malum, konsollarda kontrolcüler ile strateji oyunu oynamak pek de kolay değil. Tam olarak bu sebepten ötürü oyun severler konsollarda strateji oyunu oynamaya pek sıcak bakmıyorlar. Böyle olunca yapımcılar da strateji oyunları konusunda konsolları es geçmek zorunda kalıyorlar.

Neyse ki konsol üzerinde strateji oyunu oynamak isteyenler için de artık farklı bir alternatif bulunuyor. 2016 yılında PC için yayınlanan, sonrasında Switch’te de boy gösteren Sid Meier’s Civilization VI, 22 Kasım’da PS4 ve Xbox One için yayınlanacak.

Dilerseniz oyun için yayınlanan tanıtım videosuna buradan göz atabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
sid meier's civilization vı konsol pc

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