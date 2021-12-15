MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şiddet gördüğü için boşanmıştı! Damla Ersubaşı'dan 'Mustafa Can Keser' açıklaması: Birlikte tekrar bir yola çıktık

Şiddet gördüğü için boşanmıştı! Damla Ersubaşı'dan 'Mustafa Can Keser' açıklaması: Birlikte tekrar bir yola çıktık

15.12.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Can Keser ile 4 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene eylül ayında "şiddet" gerekçesiyle sonlandıran Damla Ersubaşı, eski eşini affetti. Oyuncu, "Birlikte tekrar bir yola çıktık. Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz. Hayatta her şey olabilir. Kin tutmak yerine mutlu olmayı seçtik biz" açıklamasını yaptı.

Şiddet gördüğü için boşanmıştı! Damla Ersubaşı'dan 'Mustafa Can Keser' açıklaması: Birlikte tekrar bir yola çıktık

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili, aralarındaki buzları eritti.

Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser ile 15 dakikada boşandıDamla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser ile 15 dakikada boşandı

"BİRLİKTE TEKRAR BİR YOLA ÇIKTIK"

Eski eşiyle barışan Ersubaşı, konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Keser ile birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

3283610_e85a622bd3ddcc679e71d14bf8624582_640x640

Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum... Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir.
3283610_c126928330b232976b2811043986da3e_640x640

"TEK SORUNUMUZ ÖFKESİ VE SİNİRİYMİŞ"

Anlaşamadığımız, ortak noktaya varamadığımız konular oldu. Bizim Mustafa ile en büyük ve hatta şu anda baktığımda tek sorunumuz Mustafa'nın öfkesi ve siniriymiş. Bazı şeylerin gerçeği yansıtmadığını her zaman söylemiştim. Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz. Mustafa'nın özellikle öfke kontrolünü fark etmesi ve düzeltmek için elinden geleni yapması sevgimi de, saygımı da arttırdı. Hayatta her şey olabilir ve kin tutmak yerine mutlu olmayı seçtik biz. Yaşandı ve bitti... Sizden tek ricam her fikre, her düşünceye insanın saygım var. Sadece lütfen bunu kimseyi kırmadan, üzmeden yapalım. Olur mu? Üslup her şeydir...

3283610_1f53c2672f89a0752f0a5a16c1cc6ce1_640x640

Çift, geçtiğimiz haftalarda barıştıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu. Ersubaşı, paylaştığı bu fotoğrafa "Kalbim..." notunu düşmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş
Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"
Bikinili paylaşımı nefes kesti! "Anlık gelen..."Bikinili paylaşımı nefes kesti! "Anlık gelen..."
Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'kur dalgalanmaları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'kur dalgalanmaları' açıklaması

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Önce sosyal medyadan tepki gösterdi ardından yayına bağlandı

Önce sosyal medyadan tepki gösterdi ardından yayına bağlandı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı!

Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.