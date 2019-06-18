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Şiddetli yağışlar pisti göle çevirdi! Uçak böyle iniş yapabildi

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.06.2019 08:24 | Son Güncelleme

Trabzon'da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası havalimanı pisti de göle döndü.

Akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na bir yolcu uçağının göle dönen piste inişi ise ilginç bir görüntü oluşturdu. Trabzon'da bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Yağan yağmur nedeniyle şehir içindeki yollar göle dönerken, bu yağıştan nasibini Trabzon Havalimanı pisti de aldı. Akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na bir yolcu uçağının göle dönen piste inişi ilginç bir görüntü oluştururken, sosyal medyada paylaşılan bu görüntü kısa sürede en çok paylaşılan videolar arasında yerini aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon yağış

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