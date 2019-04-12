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Side'de fuhuş operasyonu: 17 kadın kurtarıldı, 10 kişi tutuklandı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki tatil merkezi Side'de jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanırken, fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 17 kadın kurtarıldı.

Side'de fuhuş operasyonu: 17 kadın kurtarıldı, 10 kişi tutuklandı

Side tatil merkezinde, bazı kişilerin yurt dışından iş bulma vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhşa zorladıkları yönündeki ihbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Çalışmalar sonunda S.F. liderliğinde kurulan suç örgütünün, yurt dışından bakıcılık gibi çeşitli işlerde çalıştırmak vaadiyle getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

PSİKOLOJİK VE FİZİKİ ŞİDDET

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında, şüphelilerin Side'ye getirdikleri kadınların pasaportlarına el koyup, senet imzalatılarak borçlandırdıkları, fuhşa zorladıkları, fuhuş yapmak istemeyenlere psikolojik ve fiziki şiddet uyguladıkları tespit edildi. Şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları kontrol altında tutabilecekleri adreslerde barındırdıkları, kendilerine ait veya güvenli gördükleri otel ve pansiyon tarzı işletmelerde fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Soruşturma sürerken zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu 10 kadın jandarma tarafından kurtarılarak ülkelerine dönmeleri sağlandı.

13 ADRESE EŞZAMANLI BASKIN

Yürütülen soruşturma kapsamında yeterli maddi delile ulaşılması üzerine Manavgat ve Side'de 13 adrese Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçen pazartesi günü eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda suç örgütü kurarak insan ticareti kapsamında zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen, çete lideri S.F.'nin yanı sıra İ.F, H.F., R.D., A.A., O.S., M.S., M.G., H.Ö. ve T.H. yakalandı. Operasyon sırasında H.F.'ye ait otelde yapılan aramada çeşitli ülkelerden Side'ye getirilerek zorla fuhuş yaptırılan 7 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

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10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan 7 kadın, Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürülürken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Örgütlü suçlar savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince 'insan ticareti', 'fuhuş yaptırmak', 'fuhşa yer sağlamak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya side fuhuş

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