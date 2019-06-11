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Side plajlarına yabancı turist akını

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.06.2019 12:47 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinin bitmesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side plajları yabancı turistlerle doldu.

Side plajlarına yabancı turist akını

Ramazan Bayramı tatilinin bitmesi ve yerli tatilcilerin dönmesinin ardından Manavgat'ın Side sahilleri Alman, Rus, İngiliz ve İskandinav turistlerin akınına uğradı. İlçede tatil yapan turistler, bol bol denize girip, güneşlendi. Side sahilini tıklım tıklım dolduran turistlerden bazıları ise paraşüte binerek, antik kenti yukarıdan görmenin keyfini yaşadı.

Otellerde yüzde 80'lere varan doluluk yaşandığını belirten turizmciler, bu rakamın önümüzdeki günlerde yüzde 100'e ulaşacağına dikkati çekti.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sahil bölgesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürekli devriye geziyor.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Antalya side yabancı turist

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