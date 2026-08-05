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Şifa bulmak için göle akın ediyorlar! Yurt dışından bile gelen var

Sivas’ta yer alan ve daha önce tamamen kuruyan Uyuz Gölü yeniden su tuttu. Cilt rahatsızlığı yaşayanların yanı sıra serinlemek için de girilen göl, gencinden yaşlısına birçok kişinin akınına uğradı.

Şifa bulmak için göle akın ediyorlar! Yurt dışından bile gelen var

Sivas kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Gümüşdere köyü, arazisindeki göl ile dikkat çekiyor. 3 yıl önce kuruyan ve bu yıl yeniden su tutmaya başlayan gölün şifalı olduğuna inanılıyor.

Uyuz ve egzamanın yanı sıra birçok deri rahatsızlığına iyi geldiği ifade edilen gölün yeniden su tutmasıyla ziyaretçi sayısı arttı. Şehir dışının yanı sıra yurt dışından şifa bulmak isteyen misafirlerini ağırlayan göl, köydeki gençlerin ise serinleme merkezi haline geldi.

Şifa bulmak için göle akın ediyorlar! Yurt dışından bile gelen var 1

"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDAN BURASI İÇİN TELEFON GELİYOR"

Gümüşdere köyü eski muhtarı Veli Karavelioğlu, "Burası ‘Uyuz Çermiği’ olarak da geçer. Egzemaya, uyuza ve cilt hastalıklarına şifalı. Bu suyun ölçümlerini yaptırdık ve yüzde 17’si soda çıktı. Burada asla zararlı bir hayvan yaşamıyor. Burası 40 yıl önce bir kez daha kurumuştu.

Burası alttan kaynayan bir yer. Türkiye’nin her tarafından burası için telefon geliyor. Yurt dışından gelenler de var. Cumartesi ve pazar günleri çok kalabalık oluyor. Şifa arayan vatandaşlar buraya gelsin" şeklinde konuştu.

Şifa bulmak için göle akın ediyorlar! Yurt dışından bile gelen var 2

"BU SUYU KAYBETMEYİP DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Köy sakinlerinden Ahmet Derin, "Arkamızda bulunan göl; egzemaya, kaşıntıya ve diğer cilt hastalıklarına iyi geliyor. Bu suyun içerisinde canlı yaşama şansı yok. Herkes rahatlıkla gelebilir. Uyuz dahil birçok hastalığa iyi geliyor. Bu suyu kaybetmeyip değerlendirmemiz gerekiyor. Yetkililerimiz bir el atarsa hem insanlara hem de köyümüze faydalı olur" dedi.

Her hafta köye gittiğini ve suya girdiğini ifade eden Ali Atalay, "Çocukluğumdan bu yana bu suya giriyorum. Bütün cilt hastalıklarına iyi geliyor. Herkes burayı soruyor ve geliyor. Bu su insanı rahatlatıyor" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas şifa
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