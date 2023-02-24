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Şifa kaynağı sebze çorbası tarifi! Lokanta usulü sebze çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

24.02.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ana yemekten önce servis edebileceğiz nefis lezzetlerden biri olan sebze çorbası tarifini derledik. Lokanta menülerinde sıklıkla yer alan ve tercih edilen bu çorba, soğuk kış aylarında hastalıklardan koruyor. İşte sebze çorbası tarifi ve malzemeleri...

Şifa kaynağı sebze çorbası tarifi! Lokanta usulü sebze çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Kase 87kal

Patates, havuç, kabak gibi malzemelerle hazırlanan sebze çorbasının tadını verebilmek için sebzeleri minik minik doğramaya çalışın. Çorbayı üzerine limon sıkarak servis edebilirsiniz. İşte şifa kaynağı sebze çorbası tarifi!

MALZEMELER

  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 1 adet kabak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 5 bardak su (1 litre)
  • 1 yemek kaşığı (tepeleme) un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1/4 adet limonun suyu

TARİF

  • Bütün sebzeleri yıkayın ve soyun. Kabak, soğan, p-havuç ve patatesi küçük küçük doğrayın. Tüm malzemeleri eşit boyda doğramaya özen gösterin.
  • 1 yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın ve soğanları kavurun.
  • Patates ve havuç ilave edin ve 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin.
  • Sonrasında kabağı ekleyin ve biraz karıştırıp üzerine suyu ekleyin.
  • Sebzeler yumuşadığında kapağını kapatın ve orta-kısık ateşte pişirin.
  • Kalan 1 yemek kaşığı tereyağını ayrı olarak derin bir tava veya sos tenceresinde eritin. Üzerine unu ilave edip un kokusunu çıkana kadar kavurun.
  • Yavaşça karıştırın ve sütü ekleyin.
  • Tortu kalmaması ve birleşmesi için çırpıcıyla karıştırarak çok az kıvam alması için 3-4 dakika kısık ateşte pişirin. İyice yoğunlaşmadan ocaktan alın.
  • Tenceredeki sebzelerin içerisine sütlü karışımı yavaş yavaş ekleyin.
  • Kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra tuzunu ilave edin. Afiyet olsun...


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tarifi sebze çorbası doğrama

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