Şifa kaynağı sebze çorbası tarifi! Lokanta usulü sebze çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ana yemekten önce servis edebileceğiz nefis lezzetlerden biri olan sebze çorbası tarifini derledik. Lokanta menülerinde sıklıkla yer alan ve tercih edilen bu çorba, soğuk kış aylarında hastalıklardan koruyor. İşte sebze çorbası tarifi ve malzemeleri...
Patates, havuç, kabak gibi malzemelerle hazırlanan sebze çorbasının tadını verebilmek için sebzeleri minik minik doğramaya çalışın. Çorbayı üzerine limon sıkarak servis edebilirsiniz. İşte şifa kaynağı sebze çorbası tarifi!
MALZEMELER
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet patates
1 adet kabak
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
5 bardak su (1 litre)
1 yemek kaşığı (tepeleme) un
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı tuz
1/4 adet limonun suyu
TARİF
Bütün sebzeleri yıkayın ve soyun. Kabak, soğan, p-havuç ve patatesi küçük küçük doğrayın. Tüm malzemeleri eşit boyda doğramaya özen gösterin.
1 yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın ve soğanları kavurun.
Patates ve havuç ilave edin ve 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin.
Sonrasında kabağı ekleyin ve biraz karıştırıp üzerine suyu ekleyin.
Sebzeler yumuşadığında kapağını kapatın ve orta-kısık ateşte pişirin.
Kalan 1 yemek kaşığı tereyağını ayrı olarak derin bir tava veya sos tenceresinde eritin. Üzerine unu ilave edip un kokusunu çıkana kadar kavurun.
Yavaşça karıştırın ve sütü ekleyin.
Tortu kalmaması ve birleşmesi için çırpıcıyla karıştırarak çok az kıvam alması için 3-4 dakika kısık ateşte pişirin. İyice yoğunlaşmadan ocaktan alın.
Tenceredeki sebzelerin içerisine sütlü karışımı yavaş yavaş ekleyin.
Kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra tuzunu ilave edin. Afiyet olsun...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.