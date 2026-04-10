Şifa mı zehir mi? En çok kimyasal içeren sebze belli oldu

Çevresel Çalışma Grubu’nun (EWG) 2026 yılına ait 'Sebze ve Meyvelerde Pestisit Rehberi' yayımlandı. Rapora göre, meyve ve sebze tüketimi sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçası olsa da, birçok üründe pestisit kalıntısı bulunuyor.

Sedef Karatay Bingül

Uzmanlar, günlük beslenmede en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneriyor. Ancak çoğu insan bu seviyeye ulaşamıyor.

EWG’nin rehberi, tüketicilerin hem daha fazla ürün tüketmesini hem de pestisit maruziyetini azaltmasını hedefliyor.

ÜRÜNLERİN %75’İNDE PESTİSİT KALINTISI VAR

ABD Tarım Bakanlığı verilerine dayanan analizlere göre, organik olmayan meyve ve sebzelerin yaklaşık %75’inde pestisit kalıntısı tespit edildi. Üstelik bu kalıntılar sadece miktar olarak değil, toksisite (zarar verme potansiyeli) açısından da değerlendirildi.

Bilimsel çalışmalar, pestisitlerin özellikle:

  • Hormon sistemini bozabileceğini
  • Üreme sağlığını etkileyebileceğini
  • Sinir sistemine zarar verebileceğini ortaya koyuyor.

Bu riskler özellikle çocuklar ve gelişim çağındaki bireyler için daha büyük önem taşıyor.

'SONSUZ KİMYASALLAR' ENDİŞESİ: PFAS

Raporda dikkat çeken bir diğer konu ise 'sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS türü pestisitler.

En sık tespit edilen pestisit: Fludioxonil (%14)
Şeftali ve erikte görülme oranı: %90’a yakın
Diğer yaygın PFAS pestisitler: Fluopyram (%8) ve Bifenthrin (%7)

Bilim insanları, bu kimyasalların uzun vadeli etkilerinin henüz tam olarak bilinmediğini ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

EN TEMİZ 15 ÜRÜN

EWG’nin listesine göre pestisit oranı en düşük sebze ve meyveler şöyle:

  • Ananas
  • Tatlı mısır
  • Avokado
  • Papaya
  • Soğan
  • Dondurulmuş bezelye
  • Kuşkonmaz
  • Lahana
  • Karnabahar
  • Karpuz
  • Mango
  • Muz
  • Havuç
  • Mantar
  • Kivi

Öne çıkan bulgular:
Bu ürünlerin yaklaşık %60’ında pestisit kalıntısı yok
Sadece %16’sında birden fazla pestisit tespit edildi.

EN FAZLA PESTİSİT BULUNAN 12 ÜRÜN

Pestisit açısından en riskli bulunan ürünler ise:

  • Ispanak
  • Kale ve yeşil yapraklılar
  • Çilek
  • Üzüm
  • Nektarin
  • Şeftali
  • Kiraz
  • Elma
  • Böğürtlen
  • Armut
  • Patates
  • Yaban mersini

(+ Yeşil fasulye ve biberler de listeye yakın)

Dikkat çeken veriler:
Bu ürünlerin %96’sında pestisit bulundu.
Ortalama olarak bir üründe 4 veya daha fazla pestisit tespit edildi.
Böğürtlenlerin %91’inde kalıntı var.

YIKAMAK YETERLİ Mİ?

Uzmanlar, tüm ürünlerin tüketilmeden önce yıkanmasını öneriyor.

Bu işlem:
Pestisit miktarını azaltıyor
Ancak tamamen ortadan kaldırmıyor
Organik ürünler, pestisit maruziyetini azaltmanın en etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Araştırmalar, yüksek pestisit içeren ürünlerin:

  • Kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkileri azaltabileceğini
  • Kısırlık riskini artırabileceğini
  • Sperm kalitesini düşürebileceğini
  • Kadınlarda yumurtalık fonksiyonlarını etkileyebileceğini gösteriyor.

Ayrıca bazı çalışmalar, pestisit karışımlarının:
Meme kanseri
Tip 2 diyabet riskini artırabileceğine işaret ediyor.

UZMANLARDAN UYARI: SEBZE VE MEYVEDEN VAZGEÇMEYİN!

EWG, tüm bu bulgulara rağmen önemli bir uyarıda bulunuyor:

  • Sebze ve meyve tüketimi kesinlikle bırakılmamalı.
  • Amaç, tüketimi azaltmak değil, daha bilinçli seçimler yapmak.

TÜKETİCİLERE ÖNERİLER

Mümkünse 'pestisit oranı yüksek' listesinde yer alan ürünleri organik tercih edin.

Tüm sebze ve meyveleri iyice yıkayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dağılan köfte tarih oluyor!Dağılan köfte tarih oluyor!
Türkiye’de adını bilen az! Bu kurabiyeyi tatmak için Çankırı’ya geliyorlarTürkiye’de adını bilen az! Bu kurabiyeyi tatmak için Çankırı’ya geliyorlar

En Çok Okunan Haberler
Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

En Çok Aranan Haberler

