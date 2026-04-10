Şifa mı zehir mi? En çok kimyasal içeren sebze belli oldu

Uzmanlar, günlük beslenmede en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneriyor. Ancak çoğu insan bu seviyeye ulaşamıyor.

EWG’nin rehberi, tüketicilerin hem daha fazla ürün tüketmesini hem de pestisit maruziyetini azaltmasını hedefliyor.

ÜRÜNLERİN %75’İNDE PESTİSİT KALINTISI VAR

ABD Tarım Bakanlığı verilerine dayanan analizlere göre, organik olmayan meyve ve sebzelerin yaklaşık %75’inde pestisit kalıntısı tespit edildi. Üstelik bu kalıntılar sadece miktar olarak değil, toksisite (zarar verme potansiyeli) açısından da değerlendirildi.

Bilimsel çalışmalar, pestisitlerin özellikle:

Hormon sistemini bozabileceğini

Üreme sağlığını etkileyebileceğini

Sinir sistemine zarar verebileceğini ortaya koyuyor.

Bu riskler özellikle çocuklar ve gelişim çağındaki bireyler için daha büyük önem taşıyor.

'SONSUZ KİMYASALLAR' ENDİŞESİ: PFAS

Raporda dikkat çeken bir diğer konu ise 'sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS türü pestisitler.

En sık tespit edilen pestisit: Fludioxonil (%14)

Şeftali ve erikte görülme oranı: %90’a yakın

Diğer yaygın PFAS pestisitler: Fluopyram (%8) ve Bifenthrin (%7)

Bilim insanları, bu kimyasalların uzun vadeli etkilerinin henüz tam olarak bilinmediğini ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

EN TEMİZ 15 ÜRÜN

EWG’nin listesine göre pestisit oranı en düşük sebze ve meyveler şöyle:

Ananas

Tatlı mısır

Avokado

Papaya

Soğan

Dondurulmuş bezelye

Kuşkonmaz

Lahana

Karnabahar

Karpuz

Mango

Muz

Havuç

Mantar

Kivi

Öne çıkan bulgular:

Bu ürünlerin yaklaşık %60’ında pestisit kalıntısı yok

Sadece %16’sında birden fazla pestisit tespit edildi.

EN FAZLA PESTİSİT BULUNAN 12 ÜRÜN

Pestisit açısından en riskli bulunan ürünler ise:

Ispanak

Kale ve yeşil yapraklılar

Çilek

Üzüm

Nektarin

Şeftali

Kiraz

Elma

Böğürtlen

Armut

Patates

Yaban mersini

(+ Yeşil fasulye ve biberler de listeye yakın)

Dikkat çeken veriler:

Bu ürünlerin %96’sında pestisit bulundu.

Ortalama olarak bir üründe 4 veya daha fazla pestisit tespit edildi.

Böğürtlenlerin %91’inde kalıntı var.

YIKAMAK YETERLİ Mİ?

Uzmanlar, tüm ürünlerin tüketilmeden önce yıkanmasını öneriyor.

Bu işlem:

Pestisit miktarını azaltıyor

Ancak tamamen ortadan kaldırmıyor

Organik ürünler, pestisit maruziyetini azaltmanın en etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Araştırmalar, yüksek pestisit içeren ürünlerin:

Kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkileri azaltabileceğini

Kısırlık riskini artırabileceğini

Sperm kalitesini düşürebileceğini

Kadınlarda yumurtalık fonksiyonlarını etkileyebileceğini gösteriyor.

Ayrıca bazı çalışmalar, pestisit karışımlarının:

Meme kanseri

Tip 2 diyabet riskini artırabileceğine işaret ediyor.

UZMANLARDAN UYARI: SEBZE VE MEYVEDEN VAZGEÇMEYİN!

EWG, tüm bu bulgulara rağmen önemli bir uyarıda bulunuyor:

Sebze ve meyve tüketimi kesinlikle bırakılmamalı.

Amaç, tüketimi azaltmak değil, daha bilinçli seçimler yapmak.

TÜKETİCİLERE ÖNERİLER

Mümkünse 'pestisit oranı yüksek' listesinde yer alan ürünleri organik tercih edin.

Tüm sebze ve meyveleri iyice yıkayın.