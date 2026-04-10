Şifa mı zehir mi? En çok kimyasal içeren sebze belli oldu

Uzmanlar, günlük beslenmede en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneriyor. Ancak çoğu insan bu seviyeye ulaşamıyor.
EWG’nin rehberi, tüketicilerin hem daha fazla ürün tüketmesini hem de pestisit maruziyetini azaltmasını hedefliyor.
ABD Tarım Bakanlığı verilerine dayanan analizlere göre, organik olmayan meyve ve sebzelerin yaklaşık %75’inde pestisit kalıntısı tespit edildi. Üstelik bu kalıntılar sadece miktar olarak değil, toksisite (zarar verme potansiyeli) açısından da değerlendirildi.
Bilimsel çalışmalar, pestisitlerin özellikle:
Bu riskler özellikle çocuklar ve gelişim çağındaki bireyler için daha büyük önem taşıyor.
Raporda dikkat çeken bir diğer konu ise 'sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS türü pestisitler.
En sık tespit edilen pestisit: Fludioxonil (%14)
Şeftali ve erikte görülme oranı: %90’a yakın
Diğer yaygın PFAS pestisitler: Fluopyram (%8) ve Bifenthrin (%7)
Bilim insanları, bu kimyasalların uzun vadeli etkilerinin henüz tam olarak bilinmediğini ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
EWG’nin listesine göre pestisit oranı en düşük sebze ve meyveler şöyle:
Öne çıkan bulgular:
Bu ürünlerin yaklaşık %60’ında pestisit kalıntısı yok
Sadece %16’sında birden fazla pestisit tespit edildi.
Pestisit açısından en riskli bulunan ürünler ise:
(+ Yeşil fasulye ve biberler de listeye yakın)
Dikkat çeken veriler:
Bu ürünlerin %96’sında pestisit bulundu.
Ortalama olarak bir üründe 4 veya daha fazla pestisit tespit edildi.
Böğürtlenlerin %91’inde kalıntı var.
Uzmanlar, tüm ürünlerin tüketilmeden önce yıkanmasını öneriyor.
Bu işlem:
Pestisit miktarını azaltıyor
Ancak tamamen ortadan kaldırmıyor
Organik ürünler, pestisit maruziyetini azaltmanın en etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor.
Araştırmalar, yüksek pestisit içeren ürünlerin:
Ayrıca bazı çalışmalar, pestisit karışımlarının:
Meme kanseri
Tip 2 diyabet riskini artırabileceğine işaret ediyor.
EWG, tüm bu bulgulara rağmen önemli bir uyarıda bulunuyor:
Mümkünse 'pestisit oranı yüksek' listesinde yer alan ürünleri organik tercih edin.
Tüm sebze ve meyveleri iyice yıkayın.
