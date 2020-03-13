Şifa olsun: Kelle paça çorbası tarifi

Mutfak kültürümüzde önemli yere sahip olan çorbanın her bir bölgede onlarca çeşidi bulunuyor. Çeşitli sebze ve et ürünlerinden hazırlanan çorbalar ise özellikle kış aylarında rağbet görüyor. En sık tüketilen çorbalar listesinde yerini alan kelle paça çorbası, gribe karşı etkili mücadelesi ile biliniyor. Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uzmanlar tarafından tavsiye edilen kelle paça çorbası tarifini hastalıklar kapıdayken pişirmek istedik. Hem lezzetli hem de tadına doyum olmaz kelle paça çorbası tarifi arıyorsanız, hemen şimdi kalem ve kağıdı elinize alın. En leziz tarif geliyor!
Sık sık hastalanıyorsanız ve bağışıklık sisteminiz düşüyorsa, kelle paça çorbası içmeye ne dersiniz? Sadece bağışıklık sistemi için değil eklem ve kemik ağrılarının da şifası olan kelle paça çorbasını evinizde hazırlamanız mümkün.
Bir adet dana veya koyun kellesi
3 adet paça (dana veya koyun ayağı)
2 yemek kaşığı un
Bir çay kaşığı tuz
Bir yemek kaşığı tereyağı
Servis için:
3 yemek kaşığı sirke
4 diş sarımsak
Bir çay kaşığı kırmızı toz biber
İlk olarak kelleyi bir gece suda bekletin ve bu suyu aralıklarla değiştirin.
Bir gecenin sonunda kelleyi son kez suda tıkayın ve düdüklü tencereye alın.
Üstünü geçecek kadar su doldurun. Kelleyi düdüklü tencerede yaklaşık yarım saat pişirin.
Haşladığınız kelleyi süzün ve soğuyunca etlerini didikleyin. Kelle suyunu atmayın.
Paçaları da düdüklü tencereye koyun. Üzerlerine geçecek kadar su ilave edin. 30 dakika boyunca düdüklü tencerede haşlayın. Haşlama suyunu dökmeyin.
Haşlanmış ayakları da didikleyin. Bu etleri bir kabın içine alıp kenarda bekletin.
Büyük bir tencerenin içinde tereyağını eritin. Üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya başlayın.
Un güzel bir şekilde kavrulduktan sonra üzerine kelle ve paça suyundan 3’er bardak ekleyin.
Malzemelerin birbirine karışması için tahta kaşık yardımıyla karıştırın.
Şimdi çorbanın içinde didiklediğiniz kelle ve paça etini ekleyin.
Çorbanın içine tuzunu katın. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra çorbayı ocaktan alabilirsiniz.
Küçük bir tavada tereyağını eritin. Yağ köpürünce içine kırmızı pul biberi ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı hızlı bir şekilde sıcak çorbaya ilave edip karıştırın.
Sıra geldi sosunu hazırlamaya... Sarımsakları havadan ezin. Sos kabına sirkeyi alın. İçine sarımsakları ve toz biberi ekleyip karıştırın. Çorbayı servis yaparken üzerine bir tatlı kaşığı sirkeli sostan ekleyin. Afiyet olsun...
Bir kase kelle paça çorbası ortalama 325 kaloridir. Kalorisi yüksek olan kelle paça çorbasının sık tüketimi önerilmemektedir. Kolesterol probleminiz var ise doktorunuza danışmadan kelle paça çorbası tüketmemelisiniz.
Kullanacağınız sakatatların temizliğinden emin olmalısınız.
Kelleyi alırken sakatatçıya gözlerini, dilini ve beynini ayıklatabilirsiniz. Çünkü bu kısımlarını kullanmayacaksınız.
Ayakları haşlamadan önce üzerindeki kıllardan arındırmak için ocakta tütsüleyebilirsiniz.
Kelle paça çorbası iyi bir Omega-3 kaynağıdır.
İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
Sarımsak ve sirkeyle tüketildiğinde ilaç kadar etkili olduğu bazı uzmanlar tarafından belirtilmektedir.
Kelle paça çorbasında bulunan kolajen sayesinde kemik, eklem ve cilt sağlığını korur. İçerdiği kolajen cildi canlandırır. Düzenli tüketildiğinde ise kırışık görünümünü azaltır.
Kasların güçlenmesi için haftada bir kez kelle paça çorbası önerilir.
Kemik gelişimi için önemli bir role sahiptir.
Kemik ağrılarının azalmasına yardımcı olur.
Vücutta antioksidan etki gösterir. Özellikle kelle paça çorbasına dil ve beyin ekleyerek onu çok daha şifalı bir hale getirebilirsiniz. Bu sayede eklemlerdeki sıvının korunmasını da sağlayabilirsiniz.
Anemi hastalıklarına karşı tüketilmesi önerilir, elbette doktorunuza danışmak şartı ile...
Yüksek kalorili olduğu için kilo almak isteyenlere kelle paça çorbası önerilmektedir.
Soğuk algınlığına karşı mücadele eder.
Kalori oranı yüksek bir çorbadır. Kilo sorununuz var ise ve diyetteyseniz kesinlikle tüketiminden uzak durmalısınız.
Kelle paça çorbası kolesterol bakımından da zengindir. Bu sebeple kolesterolü yüksek olanlar için riskli bir yemektir, uzak durmaları gerekir.
Fazla tüketimi kalpte yağlanmaya neden olabilir.