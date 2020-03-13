Şifa olsun: Kelle paça çorbası tarifi

Mutfak kültürümüzde önemli yere sahip olan çorbanın her bir bölgede onlarca çeşidi bulunuyor. Çeşitli sebze ve et ürünlerinden hazırlanan çorbalar ise özellikle kış aylarında rağbet görüyor. En sık tüketilen çorbalar listesinde yerini alan kelle paça çorbası, gribe karşı etkili mücadelesi ile biliniyor. Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uzmanlar tarafından tavsiye edilen kelle paça çorbası tarifini hastalıklar kapıdayken pişirmek istedik. Hem lezzetli hem de tadına doyum olmaz kelle paça çorbası tarifi arıyorsanız, hemen şimdi kalem ve kağıdı elinize alın. En leziz tarif geliyor!

KELLE PAÇA ÇORBASI TARİFİ

Sık sık hastalanıyorsanız ve bağışıklık sisteminiz düşüyorsa, kelle paça çorbası içmeye ne dersiniz? Sadece bağışıklık sistemi için değil eklem ve kemik ağrılarının da şifası olan kelle paça çorbasını evinizde hazırlamanız mümkün.

MALZEMELER

Bir adet dana veya koyun kellesi

3 adet paça (dana veya koyun ayağı)

2 yemek kaşığı un

Bir çay kaşığı tuz

Bir yemek kaşığı tereyağı

Servis için:

3 yemek kaşığı sirke

4 diş sarımsak

Bir çay kaşığı kırmızı toz biber