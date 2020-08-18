Şifanın En Ferah Hali: Nane Limon Çayı

Hemen hemen her yörede hazırlanan bu özel çay farklı birçok sunumla tüketilir. Sadece hastalık zamanlarında değil, sağlıklıyken de tüketilebilecek şahane içeceklerden bir tanesi olan nane limon, geçmişten günümüze haklı bir ün sahibidir. Bu özel şifa deposu karışımın nasıl hazırlandığını merak edenler, yazımızı sizin için hazırladık! Halk arasında oldukça yaygın olarak kullanılan nane limon, soğuk algınlığından, mide rahatsızlıklarına, nefes açmaya kadar nice faydaya sahiptir. Birçok farklı şekillerde hazırlanması ve tüketilmesi mümkün olan bu özel içecek, kışla özdeşlememeli… Yaz aylarında soğuk olarak da tüketebileceğinizi belirtelim ve tarifimize geçelim!

Malzemeler:

Bir su bardağı su

Bir yemek kaşığı (tercihen) taze nane ya da kuru nane

Yarım limon (2 kişilik bir tarifte bir bütün limon kullanabilirsiniz.)

Arzunuza göre tatlandırmak için şeker ya da bal

Hazırlanışı:

Yukarıda saydığımız malzemeler tek kişiliktir; eğer siz daha fazla yapmak istiyorsanız buna uygun olarak ölçüleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin bir bardak su yerine iki bardak su ya da yarım limon yerine bir tam limon gibi. Püf noktası olarak malzemelerin taze olması yeterli, bu tarifte yanılma payınız yok!

Cezvenin içine, daha önce birkaç parçaya ayrılmış olan limon ve nane koyulur. Kısık ateşte kaynamaya bırakılır. (Kısık ateşte kaynatılmasının nedeni ise nane ve limonun suya daha iyi karşıması ve kendini bırakması içindir.) Kaynayan karışım bir süzgeçten geçirilerek suyu süzülür. Eğer ekşimsi bu tadın damak tadınıza ağır geleceğini düşünüyorsanız da en son şeker ya da bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Nane Limon İçin Sunum Önerileri:

Her mevsimde tüketilebilen bu karışımın biraz daha lezzetli olmasını ve vitaminler ile zenginleştirmek isterseniz, mevsim meyvelerini de değerlendirebilirsiniz. Büyük bir cam kupada, o muhteşem yeşil tonun keyfine varabilir, incecik küp küp doğranmış mevsim meyveleri ile neşeli bir sunun yaratabilirsiniz.