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Şifanın En Ferah Hali: Nane Limon Çayı

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

İlk kim tarafından ve nasıl yapıldı bilinmese de; annelerin bir numaralı soğuk algınlığı ilaçlarından olan nane ve limon, benzersiz bir şifa kaynağı. Özellikle kış aylarında çoğumuzun en az bir kere yakalandığı, grip ve nezle gibi hastalıkların bir numaralı ilacı. Grip için nane limon tarifi arayanlar da mutlaka yazının sonuna kadar okumalı!

Şifanın En Ferah Hali: Nane Limon Çayı

Hemen hemen her yörede hazırlanan bu özel çay farklı birçok sunumla tüketilir. Sadece hastalık zamanlarında değil, sağlıklıyken de tüketilebilecek şahane içeceklerden bir tanesi olan nane limon, geçmişten günümüze haklı bir ün sahibidir. Bu özel şifa deposu karışımın nasıl hazırlandığını merak edenler, yazımızı sizin için hazırladık! Halk arasında oldukça yaygın olarak kullanılan nane limon, soğuk algınlığından, mide rahatsızlıklarına, nefes açmaya kadar nice faydaya sahiptir. Birçok farklı şekillerde hazırlanması ve tüketilmesi mümkün olan bu özel içecek, kışla özdeşlememeli… Yaz aylarında soğuk olarak da tüketebileceğinizi belirtelim ve tarifimize geçelim!

Malzemeler:

  • Bir su bardağı su
  • Bir yemek kaşığı (tercihen) taze nane ya da kuru nane
  • Yarım limon (2 kişilik bir tarifte bir bütün limon kullanabilirsiniz.)
  • Arzunuza göre tatlandırmak için şeker ya da bal

Hazırlanışı:

Yukarıda saydığımız malzemeler tek kişiliktir; eğer siz daha fazla yapmak istiyorsanız buna uygun olarak ölçüleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin bir bardak su yerine iki bardak su ya da yarım limon yerine bir tam limon gibi. Püf noktası olarak malzemelerin taze olması yeterli, bu tarifte yanılma payınız yok!

  1. Cezvenin içine, daha önce birkaç parçaya ayrılmış olan limon ve nane koyulur.
  2. Kısık ateşte kaynamaya bırakılır. (Kısık ateşte kaynatılmasının nedeni ise nane ve limonun suya daha iyi karşıması ve kendini bırakması içindir.)
  3. Kaynayan karışım bir süzgeçten geçirilerek suyu süzülür.
  4. Eğer ekşimsi bu tadın damak tadınıza ağır geleceğini düşünüyorsanız da en son şeker ya da bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Nane Limon İçin Sunum Önerileri:

Her mevsimde tüketilebilen bu karışımın biraz daha lezzetli olmasını ve vitaminler ile zenginleştirmek isterseniz, mevsim meyvelerini de değerlendirebilirsiniz. Büyük bir cam kupada, o muhteşem yeşil tonun keyfine varabilir, incecik küp küp doğranmış mevsim meyveleri ile neşeli bir sunun yaratabilirsiniz.

Yaz Aylarının Alternatif Lezzeti: Soğuk Nane Limon Tarifi

Her mevsim tüketilebilen nane limon için özel bir tarifi de yaz aylarında soğuk içecek tercih edenler için ideal. Sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı, mideyi sakinleştiren, hazmı kolaylaştıran nane limon birebir! Ancak tek farkla, bu kez tarifimizi kuru nane değil, taze nane kullanarak hazırlamalısınız.

Malzemeler:

  • Bir adet limon
  • Bir bardak su
  • Bir adet misket limonu (isteğe bağlı olarak)
  • İki yemek kaşığı esmer şeker

Hazırlanışı:

  1. Saplarından ayrılan nane yaprakları bir kaba alınır.
  2. Limon kabuğu beyaz kısımlarının gelmeyeceği biçimde rendelenir.
  3. Yemek kaşığı şeker malzemelerin üzerine serpilerek iyice ovulur. Bu sayede nane ve limonun tadı ile şeker birleşir.
  4. Yarım litre su iyice karıştırılan malzemelerin üzerine eklenir.
  5. Rendelenen limondan elde edilen üç çorba kaşığı limon suyu da karışıma ilave edilir.

Sunumu:
Blederdan geçirilen birkaç küp buz ile bardaklarınızı doldurun. Üzerine hazırladığınız karışımı ekleyin. Sonrasında misket limonunuzu dilimleyerek bardakların üzerine bir iki dilim koyun.
Ve servisiniz hazır. Afiyet olsun.

Nane Limon Çayının Faydaları:

  1. Limon vitamin deposu olan, C vitamini, antioksidan bakımından ve lif bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bu nedenle de bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye de sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda da metabolizmayı da hızlandırıcı etkiye sahiptir.

  1. Nane içerisinde, A ve C vitaminlerini barındırır. Folik asit, demir, çinko ve potasyum bakımından oldukça zengin bir bitkidir. Yemeklerde ve salatalarda da oldukça yaygın bir kullanım alanı mevcuttur.

  2. Sadece grip ve soğuk algınlığı için değil, harici de kullanılabilen şahane bir çay, nane limon.

  3. Yapımı oldukça kolay olan bu faydalı içeceği canınız ne zaman isterse çok çabuk hazırlayabilirsiniz. Birçok sağlık problemi ile de bu sayede başa çıkabilirsiniz.

  • Sindirim sistemini çalıştırıcı etkiye sahiptir.

  • Mideyi rahatlatır ve birçok mide sorununda hızlı bir etkiye sahiptir.

  • Cildi güzelleştirir ve antiseptik özelliğe de sahiptir.

  • Zihinsel yorgunluğu olanlar için birebirdir. Zihinsel yorgunluğa iyi gelir.

  • Ödem attırıcı özelliği vardır.

  • Zayıflamak isteyenler için yapımı ve kullanımı oldukça kolay olan bu karışım birebirdir. Zayıflamaya yardımcı etkisi de vardır.
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