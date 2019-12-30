Sıfır Bir ekibinden yeni yıl sürprizi

Yönetmenliğini dizide olduğu gibi Kadri Beran Taşkın’ın üstlendiği “Sıfır Bir” filminin afişi tasarımcı Emre Erdem ve 70x100 ekibi tarafından hazırlandı. 20 farklı tasarım arasından 4 tanesi sosyal medyada oylamaya çıktı. 35 bin kişinin oyuyla birinci olan afişte, boyun eğmeyen karakterlerin dik duruşları vurgulanırken, tasarımda yer alan küçük kız, filmin aksiyon yönünü dengeleyen dram boyutunu ifade ediyor.

İnternette yayın hayatına başlayıp ilk bölümünden itibaren seyirci kitlesini arttırarak çoğaltan, her sezon çekim kalitesi ve tekniğini geliştirerek güçlü bir prodüksiyonla izleyicilerin karşısına çıkan “SIFIR BİR”in sürprizlerle dolu yeni hikayesini vizyon için gün sayıyor. Macera bu kez Adana yerine İzmir’de geçiyor. “Herkes sussa biz susmak” diyecek filmde Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Salih İnci rol alıyor.

Film, 10 Ocak’ta, tüm Türkiye’de sinemalarda.



