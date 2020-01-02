Sıfır Bir filminin beklenen fragmanı yayınlandı

Fenomen dizi Sıfır Bir, sinema filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Adana’daki hayatlarını geride bırakıp İzmir’e yerleşerek oto yıkamacı açan kahramanlarımız burada kendilerini tarafı olmadıkları bir savaşın içinde bulurlar. “Herkes sussa biz susmak” diyen Savaş ve Cihat, dönüşü olmayan bir yola doğru sürüklenirler.

Sıfır Bir filminin oyuncu kadrosunda Savaş Satış ve Onur Akbay’la birlikte Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın, minik oyuncu Hiro Hami ve Salih İnci rol alıyor.

Sıfır Bir, 10 Ocak tarihinde sinemalarda.



