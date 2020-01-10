Sıfır Bir sinema filmi vizyonda… Sıfır Bir sinema filmi konusu, oyuncu kadrosu ve Sıfır Bir fragmanı

Kadri Beran Taşkın’ın yönettiği, yılın merakla beklenen filmlerinden olan Sıfır Bir vizyondaki yerini aldı. Altı sezon boyunca internet dünyasında ve dijital platformlarda ciddi bir izleyici kitlesine ulaşan ve fenomen olan dizi ilk uzun metraj filmle sinemaseverlerin ve hayranlarının karşısına çıkıyor.

Adana’nın en namlı semtlerinden Hürriyet Mahallesi’nin sert yüzünü anlatan “Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da” ekibinin çektiği Sıfır Bir sinema filminin hikayesi bu sefer İzmir’de geçiyor.

SIFIR BİR SİNEMA FİLMİNİN KONUSU

Adanalı çete lideri Savaş, yakın dostları Cihat ve Azad’la birlikte, yaşadığı şiddetle dolu hayatı geride bırakıp İzmir’e yerleşir ve oto yıkamacı açarlar. Gayrimeşru hayata geri dönmemeye ve ellerine silah almadan yaşamaya kararlıdırlar. Ta ki küçük kız Melek, annesini bir otel odasında organları alınmış halde ölmek üzere bulana kadar. Taciz girişimine de uğrayan minik Melek, peşindekilerden kaçıp oto yıkamacıya Savaş ve dostlarının yanına sığınınca olaylar başlar.

SIFIR BİR OYUNCU KADROSU

Savaş Satış ve Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın, minik oyuncu Hiro Hami ve Salih İnci rol alıyor.

SIFIR BİR SİNEMA FİLMİ FRAGMANI



