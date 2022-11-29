Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor? TV 8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün konusu ve oyuncu kadrosu!

Sıfırıncı Gün dizisinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisinden ilk görüntüler geçtiğimiz gün yayınlandı. İşte Sıfırıncı Gün dizisi ile ilgili detaylar...

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sıfırıncı Gün'ün ilk tanıtım filmi yayınlandı. Sıfırıncı Gün dizisinin yayın tarihi ise henüz belli değil. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıfırıncı Gün dizisi polis ile suç çeteleri arasında yaşanan aksiyon hikayesini anlatıyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Engin Öztürk organize şube polisi Özgür'ü canlandırıyor.



Öztürk'ün partneri Nisan karakterine ise Aybüke Pusat hayat veriyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sıfırıncı Gün dizisinin çekimleri Miami, Arnavutluk ve İstanbul’da yapıldı.



