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Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor? TV 8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün konusu ve oyuncu kadrosu!

29.11.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün dizisi TV8 izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fragmanın yayınlanmasının ardından Twitter'da gündem olan yeni dizi, organize şube polisinin başına gelenleri işliyor. Peki, Sıfırıncı Gün dizisinin konusu nedir? Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor? İşte Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın başrollerini paylaştığı yeni dizi hakkında merak edilenler...

Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor? TV 8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün konusu ve oyuncu kadrosu!

Sıfırıncı Gün dizisinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisinden ilk görüntüler geçtiğimiz gün yayınlandı. İşte Sıfırıncı Gün dizisi ile ilgili detaylar...

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sıfırıncı Gün'ün ilk tanıtım filmi yayınlandı. Sıfırıncı Gün dizisinin yayın tarihi ise henüz belli değil. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıfırıncı Gün dizisi polis ile suç çeteleri arasında yaşanan aksiyon hikayesini anlatıyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Engin Öztürk organize şube polisi Özgür'ü canlandırıyor.

sıfırıncı gün
Öztürk'ün partneri Nisan karakterine ise Aybüke Pusat hayat veriyor.

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SIFIRINCI GÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sıfırıncı Gün dizisinin çekimleri Miami, Arnavutluk ve İstanbul’da yapıldı.

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