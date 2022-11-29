Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor? TV 8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün konusu ve oyuncu kadrosu!

Sıfırıncı Gün dizisinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisinden ilk görüntüler geçtiğimiz gün yayınlandı. İşte Sıfırıncı Gün dizisi ile ilgili detaylar...
Sıfırıncı Gün'ün ilk tanıtım filmi yayınlandı. Sıfırıncı Gün dizisinin yayın tarihi ise henüz belli değil. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir.
Sıfırıncı Gün dizisi polis ile suç çeteleri arasında yaşanan aksiyon hikayesini anlatıyor.
Aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Engin Öztürk organize şube polisi Özgür'ü canlandırıyor.
Öztürk'ün partneri Nisan karakterine ise Aybüke Pusat hayat veriyor.
Sıfırıncı Gün dizisinin çekimleri Miami, Arnavutluk ve İstanbul’da yapıldı.