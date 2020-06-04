YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Sigara böreği tarifi: Çat kapı misafir için en leziz börek tarifi veriyoruz!

Sigara böreği tarifi: Çat kapı misafir için en leziz börek tarifi veriyoruz!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yapılışı son derece pratik olan ve hemen hemen herkesin afiyetle yediği sigara böreği tarifi, çıtır çıtır lezzetiyle en klasik lezzetlerden. 15 dakikada tadına doyum olmaz sigara böreği hazırlamak için tarifin adımlarını bir kenara not edin.

Sigara böreği tarifi: Çat kapı misafir için en leziz börek tarifi veriyoruz!

Sigara böreği tarifi çeşitli iç malzemeler ile hazırlanabilen Türk mutfağının en pratik yiyeceklerinden. En çok tercih edilen böreklerin başında gelen sigara böreğini şimdi sizlere bahsedeceğimiz tarifle hazırlayarak lezzetini ikiye katlayabilirsiniz.

SİGARA BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet hazır yufka
Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Bir bardak böreklik lor peyniri
Bir avuç kıyılmış maydanoz
Bir çay kaşığı tuz
Peynirli börek sosu için:
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı süt
Bir yemek kaşığı elma sirkesi

SİGARA BÖREĞİ YAPILIŞI

  • Yufkaları üst üste koyun ve üçgen şeklinde 16 eşit parçaya bölün.
  • Bir kasenin içinde peynirleri, maydanozu ve tuzu harmanalayın.
  • Ayrı bir kasenin içinde ise sütü, sıvı yağı ve elma sirkesini karıştırın.
  • Yufkanın içine fırça yardımıyla peynirli börek sosundan sürün.
  • Hazırladığınız sigara böreği içinden bir yemek kaşığı alın ve yufkanın geniş kısmına yerleştirin.
  • Yufkanın kenarlarını içe kıvırıp rulo halinde sarın.
  • Yufkanın uç kısmını hafif bir şekilde ıslatıp ruloya yapıştırın.
  • Kızartma tavasına bol miktarda sıvı yağ koyun.
  • Yağ tamamen kızınca içine sardığınız börekleri ekleyin.
  • Böreklerin rengi altın sarısına dönene kadar kızartın.

SİGARA BÖREĞİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

En önemli püf noktası yufkaların taze olmasıdır.
Böreğin içi akmaması için yufkanın ucunu ıslatın ve ruloya yapıştırın.
Böreğin içinin kuru kalmaması için peynirli börek sosuna elma sirkesi eklemeyi unutmayın. Sigara böreği fırında da pişirilir. Fırında piştiğinde de çıtır olmasını istiyorsanız sirkeli karışımdan üzerine de sürmeniz gerekecektir.

SİGARA BÖREĞİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Sigara böreği yapımı peynirli olduğu gibi farklı iç malzemelerle de hazırlanabilir. Patatesli sigara böreği peynirli tariften sonra en sık tercih edilendir. Bunların yanı sıra ıspanaklı, kıymalı, sebzeli sigara böreği yapılabilir.

SİGARA BÖREĞİ KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon sigara böreği 187 kaloridir. Sigara böreği fırında piştiğinde bu kalori oranı azalacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
Lokanta usulü nohut yemeği tarifiLokanta usulü nohut yemeği tarifi
Mayalı poğaça tarifi! Yapımı şipşak, lezzeti doyumsuzMayalı poğaça tarifi! Yapımı şipşak, lezzeti doyumsuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

İçi yumuş yumuş olacak, kokusu baş döndürecek

İçi yumuş yumuş olacak, kokusu baş döndürecek

Şambali tarifi: Hakiki şambali tatlısı yapılışı

Şambali tarifi: Hakiki şambali tatlısı yapılışı

Ali nazik tarifi: Hem pratik hem de çok leziz

Ali nazik tarifi: Hem pratik hem de çok leziz

Yemeklere lezzet katan mucize dokunuş!

Yemeklere lezzet katan mucize dokunuş!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Risotto tarifi! İtalyan mutfağının demirbaşı en orijinal haliyle karşınızda

İtalyan mutfağının demirbaşı! En önemli püf noktası...

Nohut yemeği tarifi: Kalabalık sofraların vazgeçilmezi

Lokanta usulü nohut yemeği tarifi

Ağızda dağılan kıyır kıyır tahinli kurabiye tarifi

Ağızda dağılan kıyır kıyır tahinli kurabiye tarifi

Beşamel sos tarifi: Yemeklere lezzet katan mucize dokunuş!

Yemeklere lezzet katan mucize dokunuş!

Künefe tarifi hem de ev yapımı!

Künefe tarifi hem de ev yapımı!

Ali nazik tarifi: Hem pratik hem de çok leziz

Ali nazik tarifi: Hem pratik hem de çok leziz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.