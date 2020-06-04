Sigara böreği tarifi: Çat kapı misafir için en leziz börek tarifi veriyoruz!

Sigara böreği tarifi çeşitli iç malzemeler ile hazırlanabilen Türk mutfağının en pratik yiyeceklerinden. En çok tercih edilen böreklerin başında gelen sigara böreğini şimdi sizlere bahsedeceğimiz tarifle hazırlayarak lezzetini ikiye katlayabilirsiniz.
2 adet hazır yufka
Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Bir bardak böreklik lor peyniri
Bir avuç kıyılmış maydanoz
Bir çay kaşığı tuz
Peynirli börek sosu için:
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı süt
Bir yemek kaşığı elma sirkesi
En önemli püf noktası yufkaların taze olmasıdır.
Böreğin içi akmaması için yufkanın ucunu ıslatın ve ruloya yapıştırın.
Böreğin içinin kuru kalmaması için peynirli börek sosuna elma sirkesi eklemeyi unutmayın. Sigara böreği fırında da pişirilir. Fırında piştiğinde de çıtır olmasını istiyorsanız sirkeli karışımdan üzerine de sürmeniz gerekecektir.
Sigara böreği yapımı peynirli olduğu gibi farklı iç malzemelerle de hazırlanabilir. Patatesli sigara böreği peynirli tariften sonra en sık tercih edilendir. Bunların yanı sıra ıspanaklı, kıymalı, sebzeli sigara böreği yapılabilir.
Bir porsiyon sigara böreği 187 kaloridir. Sigara böreği fırında piştiğinde bu kalori oranı azalacaktır.
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