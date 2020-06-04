Sigara böreği tarifi: Çat kapı misafir için en leziz börek tarifi veriyoruz!

Sigara böreği tarifi çeşitli iç malzemeler ile hazırlanabilen Türk mutfağının en pratik yiyeceklerinden. En çok tercih edilen böreklerin başında gelen sigara böreğini şimdi sizlere bahsedeceğimiz tarifle hazırlayarak lezzetini ikiye katlayabilirsiniz.

SİGARA BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet hazır yufka

Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Bir bardak böreklik lor peyniri

Bir avuç kıyılmış maydanoz

Bir çay kaşığı tuz

Peynirli börek sosu için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt

Bir yemek kaşığı elma sirkesi

SİGARA BÖREĞİ YAPILIŞI

Yufkaları üst üste koyun ve üçgen şeklinde 16 eşit parçaya bölün.

Bir kasenin içinde peynirleri, maydanozu ve tuzu harmanalayın.

Ayrı bir kasenin içinde ise sütü, sıvı yağı ve elma sirkesini karıştırın.

Yufkanın içine fırça yardımıyla peynirli börek sosundan sürün.

Hazırladığınız sigara böreği içinden bir yemek kaşığı alın ve yufkanın geniş kısmına yerleştirin.

Yufkanın kenarlarını içe kıvırıp rulo halinde sarın.

Yufkanın uç kısmını hafif bir şekilde ıslatıp ruloya yapıştırın.

Kızartma tavasına bol miktarda sıvı yağ koyun.

Yağ tamamen kızınca içine sardığınız börekleri ekleyin.

Böreklerin rengi altın sarısına dönene kadar kızartın.

SİGARA BÖREĞİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

En önemli püf noktası yufkaların taze olmasıdır.

Böreğin içi akmaması için yufkanın ucunu ıslatın ve ruloya yapıştırın.

Böreğin içinin kuru kalmaması için peynirli börek sosuna elma sirkesi eklemeyi unutmayın. Sigara böreği fırında da pişirilir. Fırında piştiğinde de çıtır olmasını istiyorsanız sirkeli karışımdan üzerine de sürmeniz gerekecektir.

SİGARA BÖREĞİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Sigara böreği yapımı peynirli olduğu gibi farklı iç malzemelerle de hazırlanabilir. Patatesli sigara böreği peynirli tariften sonra en sık tercih edilendir. Bunların yanı sıra ıspanaklı, kıymalı, sebzeli sigara böreği yapılabilir.

SİGARA BÖREĞİ KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon sigara böreği 187 kaloridir. Sigara böreği fırında piştiğinde bu kalori oranı azalacaktır.

